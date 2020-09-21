高麗菜超種紅色警戒 台東縣政府籲勿搶種

中央社 / 台東縣21日電

農委會發出高麗菜超種的紅色警戒，台東縣農業處長許家豪今天說，台東高麗菜種植面積達75公頃，大部分屬高山品種，但高山與平地高麗菜產期撞期，影響市場價格，必須及早提醒農民千萬不要搶種。

甘藍俗稱「高麗菜」，是國人食用量最大的葉菜，屬於大宗蔬菜。農業處指出，由於種植門檻低，台灣在面臨缺工的情形下，各縣市種植高麗菜的農民越來越多，依據全台種苗供應量統計，8月下旬全台種植高麗菜數量已達600萬株，遠超過台灣需求的540萬株，而且9月初全台農民依舊搶種。

許家豪指出，行政院農委會今年並沒有實施高麗菜登記制度，而是以採用育苗量來偵測高麗菜未來的產期與產量。主要是去年高麗菜登記制度並沒有達到預期效果，再者農友必須到鄉鎮市公所或農民團體所在地登錄，農友認為程序繁瑣，且登記效果不好，對產銷調節預警意義不大。

許家豪表示，台東市及關山鎮8、9月種苗業發出高麗菜種苗統計數量為22萬5000株，以每公頃3000株計算，預估全縣高麗菜種植面積達75公頃，已經超過去年同期的種植數量。擔心賤價傷農，請農友務必預做調節。

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