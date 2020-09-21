台東辦創業嘉年華 盼建立新城市藍圖

中央社 / 台東縣21日電

台東縣政府今天在台東原創基地舉辦首屆「TTMaker創業嘉年華」活動，利用資通訊科技輔助讓產業升級，邀不同領域創客協助、分享創業經驗，盼建立台東新城市藍圖。

縣長饒慶鈴致詞表示，縣府一直很努力讓大家看到台東縣是重視創新、產業發展的城市。運用資通訊科技輔助經濟發展、產業升級，建立更多加值服務、在地產業，使台東脫胎換骨。

TTMaker所在地過去是台汽閒置的汽修廠，位於原住民文化創意產業聚落內，由台東縣政府轉型為文化、藝術、創業、科技兼具的基地，打造「我在太平洋旁創業」的場域。

台東縣政府國際發展及計畫處長曹劍秋指出，自今天起至26日期間，首次舉辦「TTMaker創業嘉年華」，創客展示計畫內容都與台東相關、創造價值的好題目。內容有創業投資說明與媒合會、實地參訪創業家場域，並結合大型主題論壇等，在系列活動中，探索未來發展與串連的更多可能性。

去年6月啟動全台巡迴招募創業團隊活動，從台東出發巡迴高雄、台中、台北，共招募35團隊，其中16團隊獲得補助款新台幣1600萬元，不但吸引愛台東的青年來台東創業，也成為台東人能在家鄉生活的希望。

縣府國計處表示，昨天晚間邀請名廚江振誠一起觀賞電影「初心」及座談，從職人身上獲取寶貴經驗；26日邀請易遊網董事長陳甫彥召集論壇。「TTMaker創業嘉年華」安排6天的不同活動外，還有創客成果靜態展至10月30日止，歡迎民眾踴躍參與。

台東

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