宜蘭響應低碳好生活 縣府宣布922市區公車免費搭

國5雪隧塞車讓宜蘭人感受最深，縣政府向來鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，並且從自身做起，請員工今天改騎腳踏車或搭公車的方式上班，還好天氣放晴，不少員工紛紛配合放棄開車；縣政府同時也宣布，明天國際無車日，縣內市區公車免費搭乘，邀民眾共同響應低碳好生活。

此外，為鼓勵縣民使用大眾運輸，縣政府交通處首度舉辦「尋人啟事」，找到5位今年1月到6月搭乘宜蘭勁好行市區公車、次數最多的忠實乘客，公開表揚贈送好禮。獲選的乘客中，有人搭公車買菜、搭公車去礁溪泡湯、搭公車上下班，都是交通減碳好典範。

陳秀梅受獎時說，她搭公車去買菜，也幫行動不便的兒子買便當，搭到連司機都熟了，有時也幫司機買便當；另一位65歲以上的魏姓阿公，每天持敬老卡從羅東搭乘免費公車到礁溪泡湯，他在縣內玩也搭公車，對於公車轉乘路線如數家珍；李品嫻是縣府員工，她以搭公車的方式上下班，鼓勵同事也跟著搭。

縣政府發動員工今天騎腳踏車、搭公車或走路上班，吸引二、三百人熱烈響應。交通處長黃志良早上騎車上班，原本昨晚下雨讓人擔心，幸好今早天公作美，給了個好天氣，非常適合騎車，沿路遇到不少同仁也騎車上班，尤其進入縣府前的凱旋路兩旁綠樹成蔭，美麗的騎程讓他覺得很舒服。