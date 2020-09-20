花蓮縣府推有機便當地圖 美味又健康

花蓮是有機農產品大縣，縣府鼓勵在地便當業者開發有機食材便當，花蓮市農會舉辦「有機食材便當競賽」，選出有機食材占比50％以上的便當，由銘師父餐廳、美侖大飯店、遠雄悅來大飯店分別榮獲前三名，更推出地圖供民眾免費索取，享用低熱量、少負擔的健康餐點。

縣長徐榛蔚表示，花蓮有機農業面積居全台之冠，今年2月縣府成立有機農業辦公室，期許有機生產面積每年成長10%，把花蓮打造為有機首都，將天然優質農產推薦給全國的消費者。

徐榛蔚指出，縣府舉辦「有機食材便當競賽」，以食材運用與烹調創新性、色香味、有機食材運用、健康營養均衡及有機風食材便當特色等原則做為評選依據。並製作有機風食材便當地圖，每家參賽的業者都有提供100元的有機便當，歡迎全國遊客到花蓮享用健康可口的有機便當。

「有機食材便當競賽」全縣共有15組參賽隊伍踴躍參與，除前三名外，台鐵的搖滾豬雙味便當、理想大地機不可失便當、翰品酒店的翰您饗受有機人生便當、麗池飯包風和日麗健康人生等便當，約11家餐廳也都入選。