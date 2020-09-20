聽新聞
test
0:00 / 0:00
椰子蟹成烤螃蟹 綠島近年森林火警危及島保育動物
近二年來，綠島接續發生兩起大的森林火災，去年的綠島森林大火，災後清理火場，台東林管處人員在火場，意外清出一隻被「烤」熟的保育類椰子蟹，台東林管處呼籲島上鄉民與遊客小心火源，勿任意丟棄菸蒂，確保島上野生動物有安全的家。
台東林管處表示，綠島總面積15.09 平方公里，森林約占了全島面積的61%，都屬於保安林，不僅提供當地水源涵養、水土保持的功效，更是當地野生動物的家，值得一提的是綠島有台灣狐蝠、椰子蟹2種等珍稀物種。
台東林管處人員指出，綠島近兩次森林火災，一次是去年8月在大白砂附近，受害林地約28公頃，一次是今年7月間在柚子湖附近，受害面積1.5公頃。
台東林管處人員透露，兩次森林火警對島上生態破壞不小，去年8月森林火警，清理火場時發現一隻被大火燒到「 熟透」的椰子蟹，雖然只發現一隻，不代表只有一隻被活活燒死，可能有更多，只是未被發現，要呼籲遊客與鄉民小心火源，勿任意丟棄菸蒂，讓綠島不再「火大」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言