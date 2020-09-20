快訊

直播／集體收賄案偵查終結…5名立委全被起訴 北檢說明

肺出問題「開刀摘除」 高金素梅宣布告假立院一個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

椰子蟹成烤螃蟹 綠島近年森林火警危及島保育動物

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
綠島今年7月間柚子湖一帶發生火燒山。圖／讀者梁致毅提供
綠島今年7月間柚子湖一帶發生火燒山。圖／讀者梁致毅提供

近二年來，綠島接續發生兩起大的森林火災，去年的綠島森林大火，災後清理火場，台東林管處人員在火場，意外清出一隻被「烤」熟的保育類椰子蟹，台東林管處呼籲島上鄉民與遊客小心火源，勿任意丟棄菸蒂，確保島上野生動物有安全的家。

台東林管處表示，綠島總面積15.09 平方公里，森林約占了全島面積的61%，都屬於保安林，不僅提供當地水源涵養、水土保持的功效，更是當地野生動物的家，值得一提的是綠島有台灣狐蝠、椰子蟹2種等珍稀物種。

台東林管處人員指出，綠島近兩次森林火災，一次是去年8月在大白砂附近，受害林地約28公頃，一次是今年7月間在柚子湖附近，受害面積1.5公頃。

台東林管處人員透露，兩次森林火警對島上生態破壞不小，去年8月森林火警，清理火場時發現一隻被大火燒到「 熟透」的椰子蟹，雖然只發現一隻，不代表只有一隻被活活燒死，可能有更多，只是未被發現，要呼籲遊客與鄉民小心火源，勿任意丟棄菸蒂，讓綠島不再「火大」。

去年8月綠島森林火災，火勢燒了一天一夜。圖／台東縣消防局提供
去年8月綠島森林火災，火勢燒了一天一夜。圖／台東縣消防局提供
去年8月綠島森林火災，台東林管處人員在火場發現一隻被「烤」熟的保育類椰子蟹。記者羅紹平／翻攝
去年8月綠島森林火災，台東林管處人員在火場發現一隻被「烤」熟的保育類椰子蟹。記者羅紹平／翻攝
綠島今年7月間柚子湖一帶發生火燒山。圖／台東縣消防局提供
綠島今年7月間柚子湖一帶發生火燒山。圖／台東縣消防局提供
綠島今年7月間柚子湖一帶發生火燒山。圖／台東縣消防局提供
綠島今年7月間柚子湖一帶發生火燒山。圖／台東縣消防局提供
去年8月綠島發生森林火災，空勤出動直升機前往綠島協助滅火。圖／空勤提供
去年8月綠島發生森林火災，空勤出動直升機前往綠島協助滅火。圖／空勤提供

綠島 台東

延伸閱讀

婦人生吃30隻螃蟹後果慘 「感染近十種寄生蟲」嚇壞醫生

高雄亞聚林園廠火警冒大火濃煙 消防系統滅火未傳傷亡

員林阿寶坑垃圾掩埋場火警連四天 芬園鄉民抗議

大同大學前進綠島 打造新海底生物郵筒

相關新聞

環抱癲癇生 她獲大愛菁師獎

基隆市五堵國小附設幼稚園老師王利恩20多年的教學生涯裡，寫了無數封信跟家長溝通，曾讓高學歷父母接受5歲兒子是自閉兒事實，...

台東阿尼色弗院長 獲終身貢獻獎

台東縣政府昨天表揚年度績優社工，「阿尼色弗兒童之家」院長呂立漢獲終身貢獻獎，阿尼色弗扶助的受虐兒屢有出色表現，有人奮發苦...

假日學校拉中輟生 張煇志獲師鐸獎

宜蘭縣政府昨表揚師鐸獎、杏壇芬芳獎、教學卓越獎。其中獲師鐸獎的三星國中校長張煇志帶領一群優秀團隊，提供弱勢學生夜間課輔，...

台泥和平廠 將幫花蓮燒垃圾

花蓮沒有垃圾焚化爐，花蓮縣政府與台泥合作，利用水泥窯燒垃圾，卻遭村民反對。

花蓮縣府推有機便當地圖 美味又健康

花蓮是有機農產品大縣，縣府鼓勵在地便當業者開發有機食材便當，花蓮市農會舉辦「有機食材便當競賽」，選出有機食材占比50％以...

椰子蟹成烤螃蟹 綠島近年森林火警危及島保育動物

近二年來，綠島接續發生兩起大的森林火災，去年的綠島森林大火，災後清理火場，台東林管處人員在火場，意外清出一隻被「烤」熟的...

熱門新聞

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

椰子蟹成烤螃蟹 綠島近年森林火警危及島保育動物

台中五權路地下道明填平 車輛改道看這裡

影／抗議大智路長出「待轉區」百輛機車無限轉癱瘓交通

疫情現金紓困最實惠 獅潭鄉每人發放2000元

改善溪水品質工程反而造成污染？ 桃園龍潭大池上游魚死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。