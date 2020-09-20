椰子蟹成烤螃蟹 綠島近年森林火警危及島保育動物

近二年來，綠島接續發生兩起大的森林火災，去年的綠島森林大火，災後清理火場，台東林管處人員在火場，意外清出一隻被「烤」熟的保育類椰子蟹，台東林管處呼籲島上鄉民與遊客小心火源，勿任意丟棄菸蒂，確保島上野生動物有安全的家。

台東林管處表示，綠島總面積15.09 平方公里，森林約占了全島面積的61%，都屬於保安林，不僅提供當地水源涵養、水土保持的功效，更是當地野生動物的家，值得一提的是綠島有台灣狐蝠、椰子蟹2種等珍稀物種。

台東林管處人員指出，綠島近兩次森林火災，一次是去年8月在大白砂附近，受害林地約28公頃，一次是今年7月間在柚子湖附近，受害面積1.5公頃。