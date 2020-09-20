影／台東表揚績優社工 她獲獎逢生日及小孩滿月

台東縣政府社會處今天舉辦年度績優社工表揚活動，獲表揚的18位社工與協力單位中，獲得創新服務獎的社工郭以樂今天三喜臨門，因她除獲獎，今天也是她的生日及小孩滿月。

今年獲頒表揚終身貢獻獎的是阿尼色弗兒童之家院長呂立漢，阿尼色弗在台東創立51年，呂立漢擔任院長26年。

資深服務獎高忠雲；創新服務獎郭以樂；傑出新人獎柯景耀；網絡夥伴獎李昌諭；專業原住民服務獎鍾曉婷、卓佩湘；專業醫療服務獎許純嘉；專業兒少服務獎石麗燕、王淑貞；專業家庭服務獎邱睫涵、葉夢萍、王心玲；專業老人服務獎黃宏昌；專業身心障礙服務獎蔡展儒、王櫻翠；專業婦女服務獎林曉君、汪秋華。