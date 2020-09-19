漂洋過海藝術療癒書包 海科館訴說每個不同的海洋故事

國立海洋科技博物館即日起展出來自各國的藝術療癒海洋書包，每個都有不同的故事。自2014年開始，這些書包在加拿大、日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、緬甸、泰國等地展開他們的「校外教學旅程」，當書包停留在新的國家，當地藝術家就再創造新的書包作品，成為旅行團的一部分。經過5年的旅行，70件作品數累積至84件。

書包，是每個國家伴隨著學子在成長學習的過程中，都會接觸到的物件。透過書包所承載的故事，也可看出每個國家與學子所經歷的生活。

2011年日本的大地震造成日本東北沿海地區毀滅性破壞，日本藝術家武谷大介發起參與式藝術計畫，計畫集結了多位藝術家創作書包，這些創作品再被送回災區，成了藝術療癒、凝聚地方社區的力量，每一個書包都有不同的意義。

海洋委員會與海科館共同主辦，透過竹圍工作室的策畫，與基隆國教藝術輔導團的學校與師生所完成的海洋書包創作，加上來自外國的書包，民眾可感受不同國家的書包及與環境的故事。

這次特別選在921地震紀念的前夕開展，以環境、教育、社會關係、台灣與東南亞4個主軸，嘗試從台灣自身的海洋環境與社會議題，回應日本311大震災，也作為自身處境的提醒同為島國的台灣，如何永續生活。

本次展出作品，除原有計畫所完成的海外作品外，還包含不廢跨村實驗室、A.P.D.計畫、魏欣妍及李依佩等4組台灣藝術家分別與基隆高中、基隆女中、碇內國中、正濱國小所完成的書包創作。

透過藝術家的巧思，這些小巧可愛的方型書包，有的成為聲音裝置、有的成為行為藝術的道具、有的成為編織作品、有的成為記憶相框，造型和創作方式非常多元。

「島居：海島子民的N種永續生活」展覽，展期至11月29日上，展出地點在立海洋科技博物館，周一及國定假日休館