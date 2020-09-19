快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

宜蘭中華村長補選陳明華勝出 堅決反對採礦案

中央社 / 宜蘭縣19日電

永侒實業申請在宜蘭縣員山鄉大安埤山開採礦區案，引起部分中華村民反對，時任村長許正東因支持合法開發遭罷免，今天舉行補選，由陳明華勝出。她表示，堅決反對採礦案。

宜蘭縣選舉委員會表示，宜蘭縣第21屆員山鄉中華村村長補選，投票時間從上午 8 時起至下午4時，投開票所設在內城國民中小學化育分校和北基宜花金馬分署宜蘭職業訓練場（敬業樓），這次補選共有周文科和陳明華參選，兩人均為無黨籍。

縣選委會指出，中華村選舉人數共586人，這次投票人數360人，有效票數358票，無效票數2票，投票率為61.43%。周文科獲得126票，陳明華232票，當選人名單將於22日由縣選委會依法審定後公告，任期補足這屆村長所遺任期至民國111年12月25日止。

陳明華向中央社記者表示，去年8月過後就協同整個社區幹部和居民討論，對於開採礦區案，她的立場非常堅定和明確，就是堅持反對到底，當選後的第一件事，就是希望能彌平因為外力介入，造成地方的對立和分裂，她會從自身做起彌平居民感情上的裂痕，再協同所有居民為中華村的未來一起努力。

永侒實業申請在員山鄉大安埤山開採礦區案，部分居民認為，開發案不僅可能汙染環境和水源，大量砂石車恐帶來噪音和空氣等汙染。行政院環境保護署環評大會今年6月審查後，決議此案進入二階環評。

由於部分村民質疑許正東支持開發案，之後向宜蘭縣選舉委員會提出罷免提議案，罷免投票在7月4日舉行，這也是宜蘭首例村長遭提罷免投票案，投票結果通過罷免門檻，縣選委會依法公告今天辦理補選。

延伸閱讀

MLB／林子偉替補選到保送 紅襪本季還是沒贏過洋基

宜蘭豪宅 投報率衝五成

高雄市罷免綠議員康裕成連署6千份 周日成立罷免總部

房價上漲從都市擴至鄉鎮 宜蘭五結兩豪宅轉手都賺

相關新聞

台東養殖漁業專區 退輔會同意撥地

台東縣府農業處提送「養殖漁業專區」先期規畫用地，獲退輔會同意撥用，縣府將啟動專區第一期43.2公頃公共建設，包括海水供水...

董事長感念老師先墊學費 回饋家鄉台東40年

世界前三大軸承製造廠瑞穎股份有限公司董事長陳柏峰，昨天捐贈台東縣文化處第9輛公務車，做為縣府下鄉推廣藝文之用，陳柏峰默默...

不是第一次…玉里車站月台漏水 旅客走避怨誇張

花蓮縣玉里火車站站內月台前晚突然「下起小雨」，雨水從月台遮雨棚洩下，旅客紛紛走避。旅客抱怨，玉里車站已不是第一次發生漏水...

宜蘭最讚路線 雙園自行車道百人暢遊

體育署票選全台最讚亮點自行車路線，宜蘭有兩條路線獲選，串聯宜蘭與羅東運動公園的雙園自行車道還獲最佳亮點車道獎。體育署長張...

海大徐德華 獲選十大傑青

國立台灣海洋大學水產養殖學系助理教授徐德華獲選第58屆十大傑出青年。海洋大學表示，徐德華團隊成功掌握虎斑烏賊等3種高經濟...

花蓮黎明庇護商店中秋禮盒 爭取訂單

黎明機構附設樂道庇護商店今年結合在地企業，合作推出中秋禮盒，但受疫情影響，銷量並不佳，至今訂單仍不到10萬元，連往年...

台東成立第8支高救隊 消防署長：到院存活率全國第2名

台東縣消防局都蘭消防分隊廳舍今天落成啟用，第8支「高級救護隊」也正式成立，讓消防成為台東醫療的延伸。消防署長陳文龍肯定台...

影／被列一等站...玉里車站雨後狂漏水 旅客走避直呼太誇張

被列為一等站的花蓮縣玉里車站內，昨晚突然「下起小雨」，雨水從月台遮雨棚洩下，旅客紛紛走避。站方表示，是因為昨天傍晚大雨，...

蘭嶼機場防波堤成網紅景點恐影響飛安 機場：加強巡邏

離蘭嶼機場跑道端約100多公尺的防波堤，原是用來加長跑道基地所用，但近來成為遊客拍照取景的秘境，但由於該防波堤靠近機場，...

「台東養殖漁業專區」 公有土地劃設獲中央同意

台東縣政府農業處提送「台東養殖漁業專區」先期規劃範圍內土地，獲得退輔會同意使用，縣長饒慶鈴表示，將積極啟動專區第一期43...

熱門新聞

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

關渡橋鬧輕生…淡水塞爆 議員：快建淡北道路

影／被列一等站...玉里車站雨後狂漏水 旅客走避直呼太誇張

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。