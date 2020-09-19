宜蘭中華村長補選陳明華勝出 堅決反對採礦案

永侒實業申請在宜蘭縣員山鄉大安埤山開採礦區案，引起部分中華村民反對，時任村長許正東因支持合法開發遭罷免，今天舉行補選，由陳明華勝出。她表示，堅決反對採礦案。

宜蘭縣選舉委員會表示，宜蘭縣第21屆員山鄉中華村村長補選，投票時間從上午 8 時起至下午4時，投開票所設在內城國民中小學化育分校和北基宜花金馬分署宜蘭職業訓練場（敬業樓），這次補選共有周文科和陳明華參選，兩人均為無黨籍。

縣選委會指出，中華村選舉人數共586人，這次投票人數360人，有效票數358票，無效票數2票，投票率為61.43%。周文科獲得126票，陳明華232票，當選人名單將於22日由縣選委會依法審定後公告，任期補足這屆村長所遺任期至民國111年12月25日止。

陳明華向中央社記者表示，去年8月過後就協同整個社區幹部和居民討論，對於開採礦區案，她的立場非常堅定和明確，就是堅持反對到底，當選後的第一件事，就是希望能彌平因為外力介入，造成地方的對立和分裂，她會從自身做起彌平居民感情上的裂痕，再協同所有居民為中華村的未來一起努力。

永侒實業申請在員山鄉大安埤山開採礦區案，部分居民認為，開發案不僅可能汙染環境和水源，大量砂石車恐帶來噪音和空氣等汙染。行政院環境保護署環評大會今年6月審查後，決議此案進入二階環評。

由於部分村民質疑許正東支持開發案，之後向宜蘭縣選舉委員會提出罷免提議案，罷免投票在7月4日舉行，這也是宜蘭首例村長遭提罷免投票案，投票結果通過罷免門檻，縣選委會依法公告今天辦理補選。