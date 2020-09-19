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影／被列一等站...玉里車站雨後狂漏水 旅客走避直呼太誇張

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台鐵玉里火車站月台雨棚昨晚嚴重漏水，旅客紛紛走避。圖／黃姓網友提供
台鐵玉里火車站月台雨棚昨晚嚴重漏水，旅客紛紛走避。圖／黃姓網友提供

被列為一等站的花蓮縣玉里車站內，昨晚突然「下起小雨」，雨水從月台遮雨棚洩下，旅客紛紛走避。站方表示，是因為昨天傍晚大雨，排水孔一時宣洩不了，才發生漏水，已聯繫廠商處理，因近日仍下雨，若天氣允許會儘速施工，預計25日前全部修繕完成。

玉里站每天約有1、2千人進出，是一等車站，近年才配合花東新車站運動修繕過。黃姓網友昨天在臉書「我愛玉里」分享玉里站月台漏水情況，畫面中雨水不斷從雨棚漏下，再沿著月台樓梯流下地下道，旅客紛紛走避，擠成一排靠左走下到地下道。網友看到影片，紛紛表示「漏水太誇張了吧，台鐵還要再加強」。

玉里站人員表示，火車經過時會揚起塵土、鐵鏽，加上落葉也會造成排水孔阻塞，才會在昨晚大雨時，排水孔宣洩不及，發生漏水情況。昨晚發現後，即派員掃除積水，也由站務人員引導旅客出站，並請廠商來評估維修，但因為必須等晚上沒有班車，斷電後才能施工，若下周天氣許可，就會請廠商立刻施工。

台鐵台東運務段表示，該月台雨棚因鋼板結合度不佳，造成多處漏水，玉里火車站已找廠商修繕，目前已完成第一月台，現正辦理第二月台的修繕工作，因近日連續降雨沒辦法施工，站方已轉知廠商協助加速趕辦，預計9月25日前全部修繕完成。

漏水

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