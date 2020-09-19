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蘭嶼機場防波堤成網紅景點恐影響飛安 機場：加強巡邏

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
防波堤沒有護欄等安全設施，跌落超過3公尺深的底部，也會造成身體嚴重傷害。記者尤聰光／翻攝
防波堤沒有護欄等安全設施，跌落超過3公尺深的底部，也會造成身體嚴重傷害。記者尤聰光／翻攝

蘭嶼機場跑道端約100多公尺的防波堤，原是用來加長跑道基地所用，但近來成為遊客拍照取景的秘境，但由於該防波堤靠近機場，又無安全設施，當地居民憂心不僅可能影響飛安，遊客安全令人堪憂。蘭嶼機場表示，會嚴密監控並派員加強巡邏。

蘭嶼機場指出，防波堤不在機場區域管制範圍內，但避免遊客會有施放煙火、風箏、氣球或使用無人機空拍等脫序行為，影響飛安，除了塔台監控外，在飛機起降前，均會派員會同航警巡視，如嚴重影響飛安，將依違反民用航空法辦理，最高可處150萬元罰鍰。

因為網路上有不少遊客分享在蘭嶼機場防波堤美景照片，引來更多遊客朝聖，成為新興取景秘境，但由於該防波就在離機跑道端前，當地居民擔心遊客脫序影響飛安，且防波堤又沒有護欄等安全設施，跌落超過3公尺深的底部，也會造成身體嚴重傷害。

「應該禁止遊客上去防坡堤。」蘭嶼居民夏曼說，每次經過看到遊客在防坡堤上，真的會替他們擔心，要看飛機起降或拍照，應該找安全的地方，況且防波堤那裡風勢很強，一個站不穩就可能掉下去，到時候又要浪費社會資源去救。

另楊姓居民表示，飛機降落時，離防波堤很近，如果用自拍棒拍照或用無人機空拍，真的很危險，尤其是對飛機，他個人建議把通往防坡堤的小路封起來。

離蘭嶼機場跑道端約100多公尺的防波堤，原是用來加長跑道基地所用，但近來成為遊客拍照取景的秘境。記者尤聰光／翻攝
離蘭嶼機場跑道端約100多公尺的防波堤，原是用來加長跑道基地所用，但近來成為遊客拍照取景的秘境。記者尤聰光／翻攝
網路上有不少遊客分享在蘭嶼機場防波堤美景照片，引來更多遊客朝聖，成為新興取景秘境，但由於該防波堤靠近機場，又無安全設施，當地居民憂心不僅可能影響飛安，遊客安全令人堪憂。記者尤聰光／翻攝
網路上有不少遊客分享在蘭嶼機場防波堤美景照片，引來更多遊客朝聖，成為新興取景秘境，但由於該防波堤靠近機場，又無安全設施，當地居民憂心不僅可能影響飛安，遊客安全令人堪憂。記者尤聰光／翻攝

機場 蘭嶼 飛安

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