「台東養殖漁業專區」 公有土地劃設獲中央同意

台東縣政府農業處提送「台東養殖漁業專區」先期規劃範圍內土地，獲得退輔會同意使用，縣長饒慶鈴表示，將積極啟動專區第一期43公頃的公共建設，包括海水供水系統、道路及排水工程等設置。

饒慶鈴指出，第一期建設工程著重在集中區的43.2公頃，如果工程順利可望在2年後完成，將接續完成第二區22.8公頃及第三區84公頃的相關公共建設，為台東養殖漁業帶來另一「藍金」發展。

台東養殖專區位於台東市建農里的國家水產種原庫與利嘉溪之間的海岸，原本就有78口的養殖業者在此，但囿於土地取得不易、短期租約影響業者投資意願，縣府盤點週遭的養殖用地，積極向退輔會申請土地使用同意。

縣府農業處長許家豪說，全縣養殖產業年產量約6500萬元，成立養殖集中區後，農業處除了積極投入水產品用藥的檢驗外，未來對於加工廠區的設置及水產品的行銷都將加強輔導，提供業者更友善的投資環境。