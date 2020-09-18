台東山區活雞陷阱抓猛禽？獵人：應是抓野狗或山貓

台東林區管理處巡山員日前上山巡視發現以「活雞」當誘餌的陷阱，不排除是抓猛禽，巡山員隨將陷阱拆除。不過，經驗豐富排灣族老獵人看到陷阱時，認為應是捕捉野狗或山貓。

台東林管處表示，白色活雞被關在籠子裡，但旁邊設有2個捕獸夾，經請教專家後不排除陷阱是用來誘捕天大型猛禽，例如熊鷹、東方蜂鷹和大冠鷲等猛禽，巡山員當下已經把陷阱拆除。

不過，排灣族老獵人嚕瓦看到照片中的陷阱後，認為應是抓野狗或山貓。他說，捕獸夾為中型尺寸，且有圓柱狀的齒體，老鷹腳細長被夾到一定斷掉，野狗或山貓則較不易夾斷。

他表示，會設置活雞當誘餌的陷阱，該山區區域可能有人飼養放山雞而被野狗或山貓偷襲，如果是要抓老鷹，通常不會用鋸齒狀的捕獸夾，用一般套鎖或抓鼠類的獸夾就可以。