颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

山友最近發現「天使的眼淚」嘉明湖「瘦了一圈」，水位目前只有7分滿，認為颱風若再不來，今年恐怕無法看到「圓滿」的嘉明湖。 嘉明湖熊出沒企業社提供／中央社

山友最近發現「天使的眼淚」－嘉明湖水位目前只有7分滿，認為颱風若再不來，今年恐怕無法看到「圓滿」的嘉明湖。7分滿的嘉明湖雖然「瘦」了一圈，但依然令人著迷。

這幾天前往嘉明湖的山友都很幸運，因天氣好出現大景，大家都開心地拍下美美的照片放在臉書（Facebook）上；不過，有山友發現，照片中的嘉明湖怎麼「瘦了一圈」、「過了夏天不是應該滿水位嗎」。

「嘉明湖熊出沒企業社」高山協作員邱冠中今天接受記者電話訪問時表示，他4天前帶團到嘉明湖，當時水位約7分滿，嘉明湖很少在夏天過後水位還這麼低，如果颱風再不來，今年恐怕看不到滿水位的嘉明湖，還好山友不在乎，認為現在的嘉明湖像「荷包蛋」一樣，也很美麗。

邱冠中說，今年下雨的天數不多，雖然有時出現強降雨，但這1、2小時的雨是不夠嘉明湖「喝」，必需颱風的大豪雨，嘉明湖才喝得飽。

根據中央氣象局資料，台東往年的6至9月間，累計雨量均超過700毫米；去年略少，雨量約688毫米；今年6月至今只有445毫米，雨量明顯少很多。

海拔3300公尺的嘉明湖，純淨美麗，山友給它一個詩情畫意的名字「天使的眼淚」，布農族人則叫它是「月亮的鏡子」。