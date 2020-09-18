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朱立倫到基隆：台鐵絕不能廢 要與捷運、輕軌相輔相成
針對基隆輕軌爭議，前新北市長朱立倫今天到基隆時表示，基隆需要完整的交通體系，台鐵要與捷運、輕軌三者相輔相成，希望三者並進，讓基隆交通能更好，但是絕對不能廢除台鐵。
朱立倫今天中午由前立法委員謝國樑陪同，搭火車從台北車站到基隆火車站，先到火車站旁的海洋廣場，基隆港就停著一艘郵輪，老鷹盤旋飛翔，基隆鳥會常務理事沈錦豐介紹老鷹生態。隨後兩人一起到咖啡店喝咖啡，店員還在朱立倫的咖啡杯上寫下「你好年輕」，讓朱立倫有點小確幸。
由於目前基隆輕軌規畫未來完工後台鐵不進基隆火車站，引發爭議。朱立倫說，基隆需要完整的交通體系，台鐵是關鍵重點，要與捷運、輕軌三者相輔相成，台北捷運民生汐止線將來延伸到基隆百福社區也是很好的規劃，輕軌也有它的功能，台鐵無論運量、速度都不一樣，希望三者並進，讓基隆交通能更好，但是絕對不能廢除台鐵。
台北市長柯文哲昨天說直接準備選總統，朱立倫被問有沒有對未來選總統布局？朱立倫回應說，他今天是以一名觀光客的身分來基隆。至於柯文哲就請他繼續準備吧，他現在是台北市長，市民更關心台北市能做更好，希望他加油。
朱立倫話鋒一轉，推薦謝國樑，指他對基隆充滿情感和熱情，以他的國際觀和專業能力，和在地子弟對基隆的愛，一定能將基隆改造成為具有國際性觀光海港。
媒體指外界現在點名很多人選基隆市長，包括許效舜、高嘉瑜、蔡適應等，謝國樑有沒有規畫選基隆市長？謝表示，目前還沒有規畫參選市長，他覺得要再多花時間和民眾在一起，多瞭解基隆的問題和民眾需要，時間到了會再向外界報告。
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