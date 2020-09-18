無人投標7年夢碎 台東游泳池圖書館共構計畫喊停

被視為城市地標、台東縣政府7年前推動的泳池和圖書館共構建案，12次招標均無人投標，面臨補助經費被收回。台東縣政府決定放棄共構，分開興建。

位於台東市南京路的台東縣立游泳池興建於民國76年，設備老舊跟不上時代，當時台東縣縣長黃健庭推出「圖書館及綜合體育館興建工程」案，規劃將旁邊的圖書館和游泳池共構。

建築規劃除有多功能游泳池、運動休閒及文化圖書的功能外，建築設計希望能創造地標建築美學，塑造具有地方特色的場館，及營造東台灣熱帶色彩與多元化人文意象空間場域為設計宗旨，為台東市創造城市地標建築。

黃健庭於民國103年3月召開記者會，以競圖競賽方式，公開徵選國內優秀建築師，並且大動作北上舉辦未來委外營運的招商說明會。

原計畫是103年中順利招標，105年完工；不過，因爭取經費、設計等多項問題，遲至107年才上網招標，結果共12次公告招標，均無廠商投標。台東縣政府多次修改設計，也激不起廠商投標意願。

審計部台東審計室日前提出的台東縣108年度總預算審核報告書，特別指出「台東縣立游泳池與圖書館共構工程」執行率欠佳，如年底前未發包，中央將收回補助款。這項工程總經費新台幣5億3000萬餘元，中央補助2億餘元。

最近「縣立泳池消失」、「中央2億元補助經費恐被收回」議題，在台東引發民眾議論。

台東縣政府今天表示，台東廠商對泳池和圖書館共構不同工法量體的施作，有無法克服的因素，導致此案多次流標。經縣政府多次檢討，決定原游泳池與圖書館合建案的施工場地將以興建多功能圖書館為主，原場址將保留部分公共用地作為縣民休閒遊憩使用。

台東縣政府文化處長鍾青柏表示，縣政府今年6月決定將泳池與圖書館脫鉤，將把圖書館旁邊舊的泳池改建為圖書館大樓，設計已告一段落，最遲在11月前上網招標，經費2億多元。至於現有的圖書館也將保留，並與新樓開通。

至於游泳池部分，鍾青柏也指出，將推動於體育場周邊興建室內游泳池，預計年底前可確定是否執行。若無法獲中央同意補助，將與台東大學協商同意以縣預算活化原東大台東校區的游泳池。縣政府會努力提供縣民最優質的游泳戲水及水域遊憩空間。