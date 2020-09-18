祝福林右昌入閣或選台北市長 賴清德舅：請大家多支持

基隆中元祭昨晚在老大公廟完成關龕門後，晚間在慶安宮舉行值年主普手爐交接典禮，市長林右昌和內政部長徐國勇、國策顧問童永及各字姓宗親會代表，一起見證百年文化永續傳承。今年主普的聯姓會值東主委、副總統賴清德的舅舅童永在致詞時則語出驚人說，祝福市長林右昌未來高升入閣，或參選台北市長都能高票當選。林右昌則有點尷尬，笑了一下，但沒有回應。

在各字姓宗親會代表見證下，明年輪值主普的李姓宗親會理事長李泳亮，從今年當值聯姓會副主委白明淙、主委童永手中，分別接下手爐及重要民俗文化資產證書，象徵文化傳承。內政部長徐國勇頒宗教公益獎給童主委，肯定慶安宮熱心公益，盛讚中元祭享譽海內外，用血緣打破地緣，心懷慈悲祭祀祖先與尊重好兄弟。

林右昌致詞說，對今年主普聯姓會值東白姓、童姓宗親會表達恭喜，表示今年中元祭過程平順，祖先有智慧以「拼陣頭代替打破頭」，一姓一姓主普傳承就是承擔責任。在手爐交接後，李姓宗親會承擔傳承，他相信中元祭一年會比一年精采。

徐國勇指出，基隆是中元普度全國做得最好的，出名到國外去，對所有好兄弟來尊重，他代表總統來祝福，而副總統賴清德上任後，今年颱風過境有帶來雨量但沒有帶來災害，天公有保庇，風調雨順。