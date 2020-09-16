台東東海岸「最美洗手台」 東管處亮相！

2020東海岸大地藝術節正熱烈登場中，東部海岸國家風景區管理處邀請藝術家在花蓮、台東海岸大型藝術創作，其中，位於東管處都歷園區中心內的洗手台，藝術家饒愛琴用馬賽克拼貼方式，創作出最美洗手台，非常吸睛。

東管處表示，饒愛琴創作題材以海洋為主，呼應東海岸與太平洋的自然環境密不可分，部保留洗手台原始的形狀，利用磁磚、陶瓷、石塊等素材，拼貼出馬賽克效果的質感，並取名｢呼吸系列-悠遊自在｣，讓洗手台多了份美學氛圍。

每年9月份，是東海岸大地藝術節作品的展出，今年東管處邀請包含足渡蘭、石梯窯、台十一藝文工作室、慢漫大地循環工作室、藝芽音遊工作室 - 巴賴、蘭調織女、饒愛琴伊命工作室及王郁文好的擺等8個工作室及個人創作，讓大家遊東海岸驚豔。