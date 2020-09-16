10月底前遊台東 縣府祭出數位紅包1億枚金幣

台東縣府為延續暑假旅遊旺季拚觀光，推出「旅遊數位紅包」方案，凡9月21日至10月31日期間住宿遊台東，就可領取數位紅包APP的「台東金幣」，預計將送出50000份，總計1億枚金幣。

縣府交觀處指出，台東金幣是「TTPush踢一下」APP的虛擬貨幣，自由行旅客只要入住參與安心旅遊的台東旅宿，並下載APP程式，在入住登記時就可以領取數位紅包，每房限由1人1機領取一次。

1億枚金幣數位紅包，共50000份，面額分為1000、2000、5000、10000與20000枚金幣，採隨機方式送出，金幣不可折抵住宿費用，送完即止。

民眾拿到數位紅包後，可至「TTPush踢一下」APP特約商店使用台東金幣，享受購物折抵優惠或是兌換優選商品。目前台東縣內已有200多家好吃、好玩、好買的高人氣商家。

縣府交觀處表示，10枚金幣等同於新台幣1元，相關活動訊息可上台東縣府官網或撥打089-357095觀光管理科洽詢；活動參與旅宿名單。