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台東少數姓氏 搭機候補姓氏秀出「停*飛」旅客以為停飛
台東1名蘭嶼服務的警員「停寧傑」，上週五帶著妻小準備搭機台東飛蘭嶼，卻遇上大雷雨班機取消，停警隨即登記下一班機後補，未料，航空公司候補名單在螢幕字樣顯示，兒子停允飛秀出「停*飛」，其他乘客看了還以為航空公司開玩笑，擔心飛機真的停飛呢。
停寧傑表示，很多人看到他的姓氏，都覺得很特別，他是金峰鄉排灣族人，在蘭嶼擔任警察職務，老婆是蘭嶼雅美（達悟）族人，夫妻倆很喜歡「飛翔」兩個字，所以兩個小孩一個叫「停允飛」，一個叫「停允翔」，後補名單螢幕竟會出現「停*飛」，也讓她出乎意料。
不過，暑假旅遊旺季結束，即將進入東北季風的時節，蘭嶼冬季平時一天有8班飛機、2班交通船，來疏運島上居民及遊客，不過遇到天候不佳，如颱風或東北季風強勁時，不是飛機停飛就是船班停駛，島上居民自嘲進出都必須「看天臉色」。
因此，候補登記時，居民常用另類的幽默方式，來表達心中的無奈感，有人就會寫上美國總統川普、前總統陳水扁、前總統李登輝、蔣中正的候補登記簽名，看了候補簽名還以為總統要搭機去蘭嶼。有島上居民說「這就是蘭嶼人的『候補人生』」。
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