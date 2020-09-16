各式鳳梨酥糕點伴手禮 基隆培力中秋聯合展售周末登場

基隆就業中心周六在東岸商場辦理「多元培力攜手慶中秋聯合展售活動」，共有19個培力計畫執行單位，展售原住民山豬肉香腸、馬告肉乾、各式鳳梨酥糕點、手作餅乾和蛋捲、堅果醬等中秋佳節伴手禮，還有很多手作文創品等，展售會並有「人氣活動參加禮」，參加活動前150名皆可免費贈送，另現場消費滿600元即可兌換精美禮品。

慶中秋聯合展售活動邀集19個計畫執行單位展示在地深耕的執行成果外，展售時間為19日上午11時至下午3時，地點在東岸廣場3樓中庭廣場（基隆市仁二路236號）。

現場展售商品琳瑯滿目，有原住民山豬肉香腸和馬告肉乾、各式鳳梨酥、手作餅乾和蛋捲、堅果醬等，以及友善素食的香椿餅、麵疙瘩及素香鬆、薄荷茶包及地瓜組等；文創商品有手作拼布藝品、草本手工皂、聚落文創品及瓶燈、手作木製品等好物，近百種商品可滿足各種採買需求外。現場還提供義剪與DIY體驗活動，也有優惠價的紓壓按摩。

基隆就業中心主任盛慧中說，為協助發展在地產業、弱勢求職者就業，就業中心長期以來輔導「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，109年度輔導28個執行單位，協助88位弱勢求職者重返職場。透過在展售活動支持在地產業發展，相關訊息可洽就業中心六堵分站（02）24515020分機3315梅小姐。