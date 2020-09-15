東里小學堂場地問題被迫停課 鄉公所盼圓滿解決

為弱勢學童開設的課輔班「東里小學堂」，上課場所舊活動中心因租約過期而遭收回，學堂負責人李國盛說，學堂孩子因此被迫停課。富里鄉公所表示，會想辦法處理，盼圓滿解決。

來自「中華民國快樂學習協會」經費支持，在花蓮偏鄉先後成立羅山小學堂、富里小學堂及東里小學堂，分別安排老師陪伴弱勢學童寫功課、體驗藝術課程，也供應晚餐，4年來受助學童逾40名。

李國盛接受中央社記者訪問表示，目前小學堂中，除了羅山是承租的場地，東里、富里的場地都是借的。小學堂1日開學後，接到富里鄉公所電話通知，要求隔日撤出。

李國盛說，在東里村長袁聲銓及東里社區發展協會前理事長胡玉金等人協助協調下，鄉公所仍態度強硬，迫於無奈只好隔日停課，並請所有孩子及家長暫時不要來上課。

李國盛指出，3個學堂中，富里小學堂今年4月才成立，一直使用富里鄉農會家政班的空間，原本計畫每月貼補農會水電費，但農會了解學堂的財務結構後，大方的告知，「別擔心，你們照顧好孩子就好。」不用租約、不用借條、連感謝狀都不用，但東里小學堂卻遭遇截然相反的狀況。

他認為，東里小學堂原本使用的場所，就是公共空間，可以供各種公共用途使用，村長及社區發展協會都認可的活動，為何仍無法使用。

對此，富里鄉公所秘書許仰鎧受訪表示，舊活動中心租予社區發展協會的合約3月就到期，9月初有民眾檢舉晚上有人使用，9月4日電告小學堂請其搬遷。

許仰鎧指出，現已準備將場地租予門諾基金會做為老人照護白天使用，晚上是否再供小學堂使用，還需內部討論，會想辦法處理，希望圓滿解決。