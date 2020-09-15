宜蘭文化局圖書館將建新館 設置特色族群書區

宜蘭縣文化局圖書館自民國73年啟用至今30多年，不僅管線老舊，還有漏水等問題，經縣府向中央爭取經費後，將在原地增建新館，並打造都市綠地，預計112年10月完工。

文化局今天表示，經縣府向中央爭取補助並配合自籌款，將斥資新台幣3億1250萬元於原有文化局圖書館北廣場，興建地上3層、地下1層的新館，館內包含規劃闢建地下室停車場，以滿足周邊停車需求，並設置停車場出入口於農權路側，以舒緩復興路尖峰塞車問題。

至於原有平面停車場與周邊將轉化成為行人步道，打造完整都市綠地，提供休憩，成為在地居民日常生活愜意空間。

文化局長宋隆全表示，未來新舊圖書館將擴大服務量能，總館舍面積可達1萬平方公尺，以符合「圖書館設立及營運標準」規範，同時掌握閱讀趨勢與科技，除將設置特色族群書區，打造多元閱覽服務空間之外，全館將導入數位服務，提供自助借還書功能與數位借閱證。

此外，新館內部空間也以分齡分眾的概念規劃，設置多功能展演空間、書展專區、青銀共讀區、兒童分齡閱覽區、多媒體數位影音空間、討論室及閱讀角等專屬空間，提供藝文展演、親子共讀、青銀共學、知識交流以及視聽服務等功能，滿足兒童、青年、樂齡、原住民及東南亞新住民等族群使用需求。