花蓮新圖書館選址喬不定 新任文化局長今宣布建在現址

預計斥資6.9億元的花蓮新建圖書館案，因基地位置引起紛擾。縣文化局新任局長吳勁毅今天上任，宣布新館原則上將建在現址，並透過工程技術和工程管理的方法，讓圖書館的營運服務不中斷。

花蓮縣文化局圖書館使用至今37年，除了館舍、管線老舊，常需要不定期休館維修，造成民眾不便之外，樓地板面積僅4200平方公尺，也不符縣級圖書館規定。

文化局爭取到教育部、花東基金共6.9億元經費要建新館，但選址一直喬不定，原本有意蓋在舊址前，同樣在文化園區範圍內的你來廣場，但反對聲浪不小，造成紛擾，甚至傳言前文化局長江躍辰就是因此求去。

縣府今天舉辦新任局長布達儀式，在縣長徐榛蔚監交下，新任局長吳勁毅從副局長曾之妤手中接過印信，走馬上任。

吳勁毅致詞時主動提到新建圖書館一事，表示原則上朝向在圖書館現址，透過現址方式建新館。他說，縣級圖書館規定樓地板面積要達到1萬平方公尺，現址能滿足規格需求，希望做到用工程技術和工程管理的方法，讓圖書館營運服務不中斷。

他並表示，在教育部核定計畫書裡頭，新建圖書館基地在文化園區，但沒有指定地點，因此這項調整不會變更教育部的核定計畫書，所以不會在行政上面造成延宕，將和建設處合力，在年底前統包委託出去，讓全案順利往下走，且新館內會有的功能和服務，也希望透過民眾參與來完成。對此，縣府建設處長鄧子榆也說，一定全力配合協助。