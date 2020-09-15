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花蓮新圖書館選址喬不定 新任文化局長今宣布建在現址

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣舊圖書館老舊，縣府爭取6.9億元建新館，新任局長吳勁毅表示將建在現址。記者王燕華／攝影
花蓮縣舊圖書館老舊，縣府爭取6.9億元建新館，新任局長吳勁毅表示將建在現址。記者王燕華／攝影

預計斥資6.9億元的花蓮新建圖書館案，因基地位置引起紛擾。縣文化局新任局長吳勁毅今天上任，宣布新館原則上將建在現址，並透過工程技術和工程管理的方法，讓圖書館的營運服務不中斷。

花蓮縣文化局圖書館使用至今37年，除了館舍、管線老舊，常需要不定期休館維修，造成民眾不便之外，樓地板面積僅4200平方公尺，也不符縣級圖書館規定。

文化局爭取到教育部、花東基金共6.9億元經費要建新館，但選址一直喬不定，原本有意蓋在舊址前，同樣在文化園區範圍內的你來廣場，但反對聲浪不小，造成紛擾，甚至傳言前文化局長江躍辰就是因此求去。

縣府今天舉辦新任局長布達儀式，在縣長徐榛蔚監交下，新任局長吳勁毅從副局長曾之妤手中接過印信，走馬上任。

吳勁毅致詞時主動提到新建圖書館一事，表示原則上朝向在圖書館現址，透過現址方式建新館。他說，縣級圖書館規定樓地板面積要達到1萬平方公尺，現址能滿足規格需求，希望做到用工程技術和工程管理的方法，讓圖書館營運服務不中斷。

他並表示，在教育部核定計畫書裡頭，新建圖書館基地在文化園區，但沒有指定地點，因此這項調整不會變更教育部的核定計畫書，所以不會在行政上面造成延宕，將和建設處合力，在年底前統包委託出去，讓全案順利往下走，且新館內會有的功能和服務，也希望透過民眾參與來完成。對此，縣府建設處長鄧子榆也說，一定全力配合協助。

吳勁毅學經歷相當豐富，畢業於台灣大學園藝系，取得東華大學自然資源管理研究所碩士及德國慕尼黑工業大學博士學位，為台灣城鄉發展學會秘書長、財團法人農村發展基金會董事、行政院客家浪漫台三線平台委員，並擔任花蓮縣政府環境景觀總顧問、國土審議會委員、地方創生委員等多個職務。

花蓮縣新建圖書館原本有意建在文化園區內的你來廣場，引起紛擾。記者王燕華／攝影
花蓮縣新建圖書館原本有意建在文化園區內的你來廣場，引起紛擾。記者王燕華／攝影
花蓮縣新任文化局長吳勁毅今天就任。圖／縣政府提供
花蓮縣新任文化局長吳勁毅今天就任。圖／縣政府提供
花蓮縣新任文化局長吳勁毅（右）今天在縣長徐榛蔚監交下接過印信上任。圖／縣政府提供
花蓮縣新任文化局長吳勁毅（右）今天在縣長徐榛蔚監交下接過印信上任。圖／縣政府提供

圖書館 文化局 教育部

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