影／海科館秋之蟹微特展各種蟹創作 還有像變形金剛蟹

國立海洋科技博物館「秋之蟹潮境四季微特展」，今起至11月8日在潮境海洋研究中心展出，當中包括基隆在地漁村藝術家螃蟹創作、黃金蟹板畫、稀有螃蟹郵票，還有一隻被小朋友稱為「變形金剛」的逍遙饅頭蟹。海科館館長陳素芬現場也大展身手，製作蘇州菜名菜「雪花蟹斗」。

國立海洋科技博物館陳素芬表示， 秋之蟹微特展，結合基隆在地漁村藝術家莊英信老師，創作樸實可愛又活靈活現的石頭螃蟹，以及別具特色的螃蟹時鐘與黃金蟹板畫，同時結合館內珍藏已久的稀有螃蟹郵票。

透過卡通海綿寶寶裡的蟹老闆解說螃蟹的有趣知識，帶大家認識螃蟹家族中最會裝、最會演、最紅、最潮的螃蟹們。此外，蟹老闆還設下了三道寓教於樂的關卡，等著各位蟹達人來挑戰， 除了趣味知識外，同時介紹元代的螃蟹名菜與做法，呈現古人對料理的講究。

國立海科館產學交流組主任陳麗淑博士說，微特展所在的潮境海洋中心是國立海洋科技博物館的生物復育、養殖工作站，不只復育小丑魚、軟絲及珊瑚等的育苗場域，同時也監測望海巷海洋保育區的水質，平日開放民眾自由參觀，周末下午還有整點定時導覽，其中養殖生物超過200多種。

逍遙饅頭蟹全身外型呈半圓狀，蟹螯可平貼在體側，步足可完全藏在胸甲下。棲息在砂質地中，喜埋藏沙堆中，為肉食性，以屍體、軟體動物為食，可用特殊螯上齒狀突起物獵食螺類。動作收放自如，被參觀小朋友形容有如變形金剛，十分受到歡迎。

陳素芬分享雪花蟹斗食材與做法，沙母三隻、金華火腿、蛋2顆、嫩薑、咖哩炒醬、醬油、香菜或蔥花。首先，取大閘蟹蒸熟後，去殼取肉與蟹膏後，將蟹殼洗淨備用。接著，蛋白蛋黃分離，將蛋白打成硬性發泡(攪拌器拉起尖端挺立)，取適量整形成雪球狀，入鍋蒸5分鐘。

其次，用豬油薑末爆香，倒入蟹膏炒香後加入蟹肉與咖哩炒醬，些許醬油調味。最後將炒好的蟹肉取適量放入蟹殼內，蓋上蒸熟的蛋白泡，撒上火腿末與蔥花點綴即完成。

秋之蟹微特展與地串聯，展覽期間憑國立海洋科技博物館潮境海洋中心參觀門票，或者展區與蟹老闆同框打卡上傳個人臉書，到下列店家消費，每桌即可享有招待佳餚乙份。

一、渡船頭阿信ㄟ灶咖贈送秋刀魚畑煮

二、漁娘船情小餐館贈送特色小菜

三、傻大姊海景餐廳贈送炒青菜