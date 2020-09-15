東管處東海岸大地藝術節新嘗試 阿美食精緻藝術劇場化

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處舉辦東海岸大地藝術節今邁入第六年，首度結合長光部落青年合辦「食物文化體驗、長光伊娜說故事劇場」，將阿美族傳統食材烹調方式，精緻、藝術、劇場化，讓旅人品嘗，把東海岸的生活藝術帶到味蕾上來。

秉持「藝術是從土裡長出來的；好吃的東西，都需要時間間」東管處期待藉劇場表演形式，展現出部落古老的智慧，如食材採集、宰食豬肉的儀式、以及醃漬物「西撈」等製作過程，透過劇場演繹讓族人傳承文化，也讓參與遊客有視覺、聽覺與味蕾的多重享受。

伊娜是阿美族人對阿姨、嬸嬸、姑姑等長輩的稱呼，屬母系社會的阿美族裡，伊娜們是部落文化與智慧寶庫，這次在長光部落舉辦「食物文化體驗」即取名「伊娜說故事劇場」。

東管處處長林維玲表示，花蓮豐濱與台東長濱是東海岸最偏遠的鄉鎮，也是最純淨不受打擾的天地，東管處推動雙濱生活趣計畫，希望逐步建構以生活與文化為基底的旅遊產業平台，今年東海岸大地藝術節就以阿美族的「醃漬」為題，藉劇場表演方式，讓參與者用食物文化的角度來感受阿美族的生活智慧。