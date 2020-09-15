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拍照打卡熱點！台東大武9420電桿移除 台電還景於民
台東南迴大武海濱公園台9線420公里（諧音：就是愛你）近來成拍照打卡熱點，但後方一整排電桿卻入鏡殺風景引民怨，台電順應民意展開移除下地化。鄉長黃建賓表示，感謝各方協助，還給大家無敵海景。
台電台東區處表示，經與鄉公所討論後，將電桿全部移除，電源改由另一側下地化送電供電，還給大武海濱公園乾淨的海景視覺。
大武海濱公園位於省道台9線公路旁，去年鄉公所與公路總局合作，移除紐澤西護欄，整建打造500公尺濱海步道，海景一覽無遺，加上人氣里程牌台9線420公里（諧音：就是愛你）移至公園旁，成為新興拍照打卡熱點。
不過，步道沿線一整排電桿及纜線，卻破壞整體景觀，民眾拍照幾乎都避不掉電桿纜線，抱怨很殺風景，當地居民也期待電桿纜線能下地。
「沒了電桿，真的很舒服！」劉姓鄉民說，有無電桿視覺差很大，一根一根聳立在路旁，加上電線，看過去就是不舒服，又不美觀，電桿拆除後，一眼望去就是廣闊的藍天、大海、沙灘，感覺讓人身心舒暢。
張姓遊客表示，台東海岸風景本來就很漂亮，應該避免出現人造物，台電移開電線桿是很棒的做法。
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