快訊

陸海上發射長征火箭 陸媒標註「從台灣島上空飛過」

孫安佐沒法出國散心 士林地院再限制出境出海8月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拍照打卡熱點！台東大武9420電桿移除 台電還景於民

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴大武海濱公園台9線420公里（諧音：就是愛你）近來成拍照打卡熱點，但後方一整排電桿卻入鏡殺風景引民怨，台電順應民意展開移除下地化。記者尤聰光／攝影
台東南迴大武海濱公園台9線420公里（諧音：就是愛你）近來成拍照打卡熱點，但後方一整排電桿卻入鏡殺風景引民怨，台電順應民意展開移除下地化。記者尤聰光／攝影

台東南迴大武海濱公園台9線420公里（諧音：就是愛你）近來成拍照打卡熱點，但後方一整排電桿卻入鏡殺風景引民怨，台電順應民意展開移除下地化。鄉長黃建賓表示，感謝各方協助，還給大家無敵海景。

台電台東區處表示，經與鄉公所討論後，將電桿全部移除，電源改由另一側下地化送電供電，還給大武海濱公園乾淨的海景視覺。

大武海濱公園位於省道台9線公路旁，去年鄉公所與公路總局合作，移除紐澤西護欄，整建打造500公尺濱海步道，海景一覽無遺，加上人氣里程牌台9線420公里（諧音：就是愛你）移至公園旁，成為新興拍照打卡熱點。

不過，步道沿線一整排電桿及纜線，卻破壞整體景觀，民眾拍照幾乎都避不掉電桿纜線，抱怨很殺風景，當地居民也期待電桿纜線能下地。

「沒了電桿，真的很舒服！」劉姓鄉民說，有無電桿視覺差很大，一根一根聳立在路旁，加上電線，看過去就是不舒服，又不美觀，電桿拆除後，一眼望去就是廣闊的藍天、大海、沙灘，感覺讓人身心舒暢。

張姓遊客表示，台東海岸風景本來就很漂亮，應該避免出現人造物，台電移開電線桿是很棒的做法。

台東南迴大武海濱公園台9線420公里（諧音：就是愛你）近來成拍照打卡熱點，但後方一整排電桿卻入鏡殺風景引民怨，台電順應民意展開移除下地化。圖／鄉長黃建賓提供
台東南迴大武海濱公園台9線420公里（諧音：就是愛你）近來成拍照打卡熱點，但後方一整排電桿卻入鏡殺風景引民怨，台電順應民意展開移除下地化。圖／鄉長黃建賓提供

台電 台東

延伸閱讀

加碼買進低價燃料 台電發電成本估年省90億

經部穩民生 電價連五凍

武界壩閘門故障釀4死 經濟部：不會迴避責任

武界溪床露營意外 立委何欣純要求台電檢討洩洪流程

相關新聞

拍照打卡熱點！台東大武9420電桿移除 台電還景於民

台東南迴大武海濱公園台9線420公里（諧音：就是愛你）近來成拍照打卡熱點，但後方一整排電桿卻入鏡殺風景引民怨，台電順應民...

東管處東海岸大地藝術節新嘗試 阿美食精緻藝術劇場化

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處舉辦東海岸大地藝術節今邁入第六年，首度結合長光部落青年合辦「食物文化體驗、長光伊娜說...

火警、財損增…花蓮力推住警器 安裝率達57％

花蓮縣因炎夏用電量增加，近期火警發生頻繁，今年1至8月火災發生次數已有243件，較去年同期增加35%，財物損失更增加2倍...

划立槳到龜山島將罰 玩家不服

一群立槳玩家前天集結划向龜山島繞島往返30公里，並在「牛奶海」玩水，因為他們從宜蘭外澳衝浪區出發，違反水域分區公告，全程...

基隆2長照中心恐撤照 安置待解決

基隆市百福、百安老人長期照顧中心建物承租爆出爭議，市府昨表示，業者在9月30日前若不能取得租約，將撤銷設立許可，業者並有...

花蓮推廣精品咖啡 評鑑金牌得主樂見部落新希望

花蓮咖啡種植面積近80公頃，縣府積極舉辦咖啡評鑑及產業輔導系列活動，獲評鑑金牌的得主戴豐秋說，得獎沒有靠運氣，從田間管理...

花蓮百顆文旦漂水溝 農會：疑大雨落果打入大排

花蓮縣去年出現「文旦海」被民眾質疑棄置浪費，沒想到近期有人發現瑞穗鄉水溝大排，疑似被丟棄文旦，就像是「文旦漂漂河」。瑞穗...

為病安發聲 陽大附醫鼓勵病人有問題就勇敢開口問

很多人常會有這種經驗，看病求診時擔心醫師太忙，不敢開口多問一些問題。國立陽明大學附設醫院為了響應醫策會病人安全周活動「為...

花蓮海上古道需戴安全帽 下月12日步道封閉維修

花蓮豐濱鄉「親不知子海上古道」遊憩區暑假吸引約19萬人次，就連天后蔡依林也曾造訪，不過由於天候、地震、風勢等因素，遊客前...

名導鄭文堂為羅東兒童影展代言 鼓勵家長多聽孩子心聲

宜蘭羅東鎮公所與公視合辦「2020台灣國際兒童影展在羅東」，今年因世界各地受疫情影響而震盪不安，影展選定以「理解與包容」...

台東首批柚香券用罄 農會：文旦高品質現金買也划算

農委會推出的首波柚香券，台東縣獲分配600張，已全數用完，第二波柚香券改採抽籤方式獲得，台東縣東河鄉農會秘書李采霞說，今...

傳承130年礁溪盪鞦韆踢鈴鐺高6尺 歡迎報名挑戰

宜蘭礁溪鄉傳承130年歷史的中秋節盪鞦韆活動即將在中秋節當晚登場，礁溪鄉公所今天動土搭設2組、6公尺高的鞦韆架供競賽使用...

熱門新聞

基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

工程師轉行 高樹農友以特殊農法多次獲得有機驗證

未打方向燈遭檢舉年增萬件 新北：請打好打滿

龜山文青里大塞車引民怨 鄭文燦：3條聯外道路推動中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。