快訊

北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

花蓮推廣精品咖啡 評鑑金牌得主樂見部落新希望

中央社 / 花蓮縣14日電
黑咖啡示意圖。 圖／ingimage
黑咖啡示意圖。 圖／ingimage

花蓮咖啡種植面積近80公頃，縣府積極舉辦咖啡評鑑及產業輔導系列活動，獲評鑑金牌的得主戴豐秋說，得獎沒有靠運氣，從田間管理到後製都要認真做功課，也藉著咖啡給部落帶來希望。

花蓮縣政府主辦的第4屆精品咖啡評鑑暨產業輔導系列活動，今天舉行頒獎典禮及媒合會，並請來咖啡專業人士韓懷宗、林哲豪等人與農友座談。

縣長徐榛蔚致詞表示，咖啡已是全世界第二大貿易，台灣近2年的生產量也突破1000公噸，對於台灣咖啡市場而言是肯定也是鼓勵，更是品質保證，並讓咖啡農友有機會不斷提升。縣府將與農民攜手努力，將花蓮的咖啡推廣出去。

這屆得獎名單中，17支咖啡生豆有9支獲得有機驗證，特別是獲得金牌獎的泥妲咖啡、銀牌獎的白川有機農莊、銅牌獎的山海嵐咖啡園、優質獎的阿金莊園皆名列前茅，是有機咖啡的最佳代表，顯示有機咖啡具有與慣行農法的咖啡一較高下的實力，破除使用化肥、農藥可提高品質的傳統觀念。

金牌獎得主「泥妲咖啡」是太魯閣族的戴豐秋醫師一手創立的品牌，他每到假日化身咖啡農，回到秀林鄉重光部落種植咖啡；「泥妲」Nita太魯閣族語就是「我們的」意思。戴豐秋說，4屆比賽他都參加，第2屆和這一屆拿到金牌，主要是人手充足，部落族人都加入，暑假時更有年輕人返回部落打工，讓他協助部落的初衷能實現。

花蓮縣政府農業處表示，花蓮縣咖啡種植面積77.67公頃，其中瑞穗鄉最大24.7公頃，其次是富里鄉、秀林鄉10.9、10.3公頃。瑞穗咖啡可說是花蓮歷史最悠久，從日治時代在舞鶴就有「住田物產株式會社」，品種屬於「阿拉比卡」，價錢也相當高，平均1磅熟豆要價新台幣1000元。

咖啡 太魯閣族 徐榛蔚

延伸閱讀

中油搶新黑金商機 推自有品牌「來速咖啡」

花蓮百顆文旦漂水溝 農會：疑大雨落果打入大排

來新北．音樂盒．野餐 不是只吃喝而已

吃得到整塊黑可可酥片！奎克咖啡連17天買一送一，學生族開學好康限定

相關新聞

基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

基隆市百福社區的百福、百安老人長期照顧中心，因業者與房東出現租約爭議，市府決定本月30日撤銷設立許可，屆時業者不得「非法...

台東首批柚香券用罄 農會：文旦高品質現金買也划算

農委會推出的首波柚香券，台東縣獲分配600張，已全數用完，第二波柚香券改採抽籤方式獲得，台東縣東河鄉農會秘書李采霞說，今...

花蓮推廣精品咖啡 評鑑金牌得主樂見部落新希望

花蓮咖啡種植面積近80公頃，縣府積極舉辦咖啡評鑑及產業輔導系列活動，獲評鑑金牌的得主戴豐秋說，得獎沒有靠運氣，從田間管理...

花蓮百顆文旦漂水溝 農會：疑大雨落果打入大排

花蓮縣去年出現「文旦海」被民眾質疑棄置浪費，沒想到近期有人發現瑞穗鄉水溝大排，疑似被丟棄文旦，就像是「文旦漂漂河」。瑞穗...

為病安發聲 陽大附醫鼓勵病人有問題就勇敢開口問

很多人常會有這種經驗，看病求診時擔心醫師太忙，不敢開口多問一些問題。國立陽明大學附設醫院為了響應醫策會病人安全周活動「為...

花蓮海上古道需戴安全帽 下月12日步道封閉維修

花蓮豐濱鄉「親不知子海上古道」遊憩區暑假吸引約19萬人次，就連天后蔡依林也曾造訪，不過由於天候、地震、風勢等因素，遊客前...

名導鄭文堂為羅東兒童影展代言 鼓勵家長多聽孩子心聲

宜蘭羅東鎮公所與公視合辦「2020台灣國際兒童影展在羅東」，今年因世界各地受疫情影響而震盪不安，影展選定以「理解與包容」...

傳承130年礁溪盪鞦韆踢鈴鐺高6尺 歡迎報名挑戰

宜蘭礁溪鄉傳承130年歷史的中秋節盪鞦韆活動即將在中秋節當晚登場，礁溪鄉公所今天動土搭設2組、6公尺高的鞦韆架供競賽使用...

長照中心租賃糾紛恐廢照 基市府介入助家屬善後

基隆市百安、百福兩家老人長期照顧中心與屋主等發生租賃糾紛，市府要求取得同意租賃書，否則將依法廢止設立許可，住民家屬發起連...

花蓮火警較去年增35％ 住警器全縣安裝率已達57％

花蓮縣因炎夏用電量增加，近期火警發生頻繁，今年1至8月份火災發生的次數已有243件，較去年同期增加了35%，財物損失更是...

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

警政署日前公布今年分局長班錄取名單，台東縣警局台東分局副分局林志弘不僅是台東唯一上榜，也是近十年來台東唯一考上分局長候用...

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

基隆市昨天因對流雲系引發強降雨，造成多處路段淹水，大武崙沙灘則是被洪水沖出一條河道，兩側宛如峭壁。這種特殊「限時景觀」，...

熱門新聞

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

李登輝追思告別禮拜 9月18、19日淡水交管

捷運站一堆人報案機車遭竊 結果...都是被拖吊

他8年前獲選模範警察 今再添喜事考上分局長班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。