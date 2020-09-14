花蓮推廣精品咖啡 評鑑金牌得主樂見部落新希望

花蓮咖啡種植面積近80公頃，縣府積極舉辦咖啡評鑑及產業輔導系列活動，獲評鑑金牌的得主戴豐秋說，得獎沒有靠運氣，從田間管理到後製都要認真做功課，也藉著咖啡給部落帶來希望。

花蓮縣政府主辦的第4屆精品咖啡評鑑暨產業輔導系列活動，今天舉行頒獎典禮及媒合會，並請來咖啡專業人士韓懷宗、林哲豪等人與農友座談。

縣長徐榛蔚致詞表示，咖啡已是全世界第二大貿易，台灣近2年的生產量也突破1000公噸，對於台灣咖啡市場而言是肯定也是鼓勵，更是品質保證，並讓咖啡農友有機會不斷提升。縣府將與農民攜手努力，將花蓮的咖啡推廣出去。

這屆得獎名單中，17支咖啡生豆有9支獲得有機驗證，特別是獲得金牌獎的泥妲咖啡、銀牌獎的白川有機農莊、銅牌獎的山海嵐咖啡園、優質獎的阿金莊園皆名列前茅，是有機咖啡的最佳代表，顯示有機咖啡具有與慣行農法的咖啡一較高下的實力，破除使用化肥、農藥可提高品質的傳統觀念。

金牌獎得主「泥妲咖啡」是太魯閣族的戴豐秋醫師一手創立的品牌，他每到假日化身咖啡農，回到秀林鄉重光部落種植咖啡；「泥妲」Nita太魯閣族語就是「我們的」意思。戴豐秋說，4屆比賽他都參加，第2屆和這一屆拿到金牌，主要是人手充足，部落族人都加入，暑假時更有年輕人返回部落打工，讓他協助部落的初衷能實現。

花蓮縣政府農業處表示，花蓮縣咖啡種植面積77.67公頃，其中瑞穗鄉最大24.7公頃，其次是富里鄉、秀林鄉10.9、10.3公頃。瑞穗咖啡可說是花蓮歷史最悠久，從日治時代在舞鶴就有「住田物產株式會社」，品種屬於「阿拉比卡」，價錢也相當高，平均1磅熟豆要價新台幣1000元。