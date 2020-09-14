快訊

5秒即溢堤！網友分享山區下游驚人水勢影片：千萬勿輕忽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮百顆文旦漂水溝 農會：疑大雨落果打入大排

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
有民眾拍下上百顆文旦漂在瑞穗水溝大排上，懷疑是有人惡意棄置。記者王思慧／翻攝
有民眾拍下上百顆文旦漂在瑞穗水溝大排上，懷疑是有人惡意棄置。記者王思慧／翻攝

花蓮縣去年出現「文旦海」被民眾質疑棄置浪費，沒想到近期有人發現瑞穗鄉水溝大排，疑似被丟棄文旦，就像是「文旦漂漂河」。瑞穗鄉農會表示，疑似是大雨將田間的落果打入水溝，應不是農友隨意丟棄，已請鄉公所派員清除；若真是惡意棄置，可依廢棄物清理法開罰最高6000元，提醒農友勿貪圖方便違法。

花蓮瑞穗溫泉區旁的水溝大排內，近日出現上百顆文旦，一點點青綠色漂浮在水上，引起民眾好奇，拍下文旦在大排中的照片上傳臉書，懷疑是否被人惡意丟棄。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，由於今年中秋節較晚，文旦銷售期長無過剩，目前產銷都正常，還有國外的訂單，初步懷疑是近日下雨而落果，加上農友習慣把落果擺在田間水溝邊，雨水沖刷後才會掉落到大排內，不是隨意棄置。

他說，農會將進一步調查落果真相，也請鄉公所清理水溝，如果真有丟棄行為，可依照廢棄物清理法，可開罰1200到6000元，呼籲民眾不要以身試法。目前已派員加強宣導，呼籲農友勿將落果隨意擱置，應盡速集中在安全區域後，請人協助清運。

今年度花蓮瑞穗總產量落在4200萬台斤左右，除了國內市場，將外銷大陸、香港及加拿大等，少量銷至日本。

花蓮瑞穗鄉農會澄清，疑似是大雨將落果打入大排，非民眾丟棄。記者王思慧／翻攝
花蓮瑞穗鄉農會澄清，疑似是大雨將落果打入大排，非民眾丟棄。記者王思慧／翻攝

文旦 中秋節

延伸閱讀

台東首批柚香券用罄 農會：文旦高品質現金買也划算

首波柚香禮券還有1萬張 登記了就穩拿

文旦跨境直送香港今啟動 陳吉仲：電商業績年底破10億

文旦的綠皮可以DIY防蚊液 訂購鳳山創世文旦助弱兼環保

相關新聞

基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

基隆市百福社區的百福、百安老人長期照顧中心，因業者與房東出現租約爭議，市府決定本月30日撤銷設立許可，屆時業者不得「非法...

台東首批柚香券用罄 農會：文旦高品質現金買也划算

農委會推出的首波柚香券，台東縣獲分配600張，已全數用完，第二波柚香券改採抽籤方式獲得，台東縣東河鄉農會秘書李采霞說，今...

花蓮百顆文旦漂水溝 農會：疑大雨落果打入大排

花蓮縣去年出現「文旦海」被民眾質疑棄置浪費，沒想到近期有人發現瑞穗鄉水溝大排，疑似被丟棄文旦，就像是「文旦漂漂河」。瑞穗...

為病安發聲 陽大附醫鼓勵病人有問題就勇敢開口問

很多人常會有這種經驗，看病求診時擔心醫師太忙，不敢開口多問一些問題。國立陽明大學附設醫院為了響應醫策會病人安全周活動「為...

花蓮海上古道需戴安全帽 下月12日步道封閉維修

花蓮豐濱鄉「親不知子海上古道」遊憩區暑假吸引約19萬人次，就連天后蔡依林也曾造訪，不過由於天候、地震、風勢等因素，遊客前...

名導鄭文堂為羅東兒童影展代言 鼓勵家長多聽孩子心聲

宜蘭羅東鎮公所與公視合辦「2020台灣國際兒童影展在羅東」，今年因世界各地受疫情影響而震盪不安，影展選定以「理解與包容」...

傳承130年礁溪盪鞦韆踢鈴鐺高6尺 歡迎報名挑戰

宜蘭礁溪鄉傳承130年歷史的中秋節盪鞦韆活動即將在中秋節當晚登場，礁溪鄉公所今天動土搭設2組、6公尺高的鞦韆架供競賽使用...

長照中心租賃糾紛恐廢照 基市府介入助家屬善後

基隆市百安、百福兩家老人長期照顧中心與屋主等發生租賃糾紛，市府要求取得同意租賃書，否則將依法廢止設立許可，住民家屬發起連...

花蓮火警較去年增35％ 住警器全縣安裝率已達57％

花蓮縣因炎夏用電量增加，近期火警發生頻繁，今年1至8月份火災發生的次數已有243件，較去年同期增加了35%，財物損失更是...

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

警政署日前公布今年分局長班錄取名單，台東縣警局台東分局副分局林志弘不僅是台東唯一上榜，也是近十年來台東唯一考上分局長候用...

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

基隆市昨天因對流雲系引發強降雨，造成多處路段淹水，大武崙沙灘則是被洪水沖出一條河道，兩側宛如峭壁。這種特殊「限時景觀」，...

南迴改通車8個月草埔隧道取締逾3.5萬件 暑假就逾5千件

台9線南迴公路（南迴改）草埔森永隧道去年12月20日通車，至今南北雙向的草埔／森永隧道南北雙向測速照相桿，累計取締告發合...

熱門新聞

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

李登輝追思告別禮拜 9月18、19日淡水交管

捷運站一堆人報案機車遭竊 結果...都是被拖吊

他8年前獲選模範警察 今再添喜事考上分局長班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。