花蓮百顆文旦漂水溝 農會：疑大雨落果打入大排

花蓮縣去年出現「文旦海」被民眾質疑棄置浪費，沒想到近期有人發現瑞穗鄉水溝大排，疑似被丟棄文旦，就像是「文旦漂漂河」。瑞穗鄉農會表示，疑似是大雨將田間的落果打入水溝，應不是農友隨意丟棄，已請鄉公所派員清除；若真是惡意棄置，可依廢棄物清理法開罰最高6000元，提醒農友勿貪圖方便違法。

花蓮瑞穗溫泉區旁的水溝大排內，近日出現上百顆文旦，一點點青綠色漂浮在水上，引起民眾好奇，拍下文旦在大排中的照片上傳臉書，懷疑是否被人惡意丟棄。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，由於今年中秋節較晚，文旦銷售期長無過剩，目前產銷都正常，還有國外的訂單，初步懷疑是近日下雨而落果，加上農友習慣把落果擺在田間水溝邊，雨水沖刷後才會掉落到大排內，不是隨意棄置。

他說，農會將進一步調查落果真相，也請鄉公所清理水溝，如果真有丟棄行為，可依照廢棄物清理法，可開罰1200到6000元，呼籲民眾不要以身試法。目前已派員加強宣導，呼籲農友勿將落果隨意擱置，應盡速集中在安全區域後，請人協助清運。