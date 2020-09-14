為病安發聲 陽大附醫鼓勵病人有問題就勇敢開口問

很多人常會有這種經驗，看病求診時擔心醫師太忙，不敢開口多問一些問題。國立陽明大學附設醫院為了響應醫策會病人安全周活動「為病安發聲 Speak up」，今天由院長楊純豪邀請院內同仁及民眾共同宣誓，關心參與病人安全，並承諾提供安全、安心的就醫環境是陽大的責任，「服務沒有最好，盡力做到更好」。

國內自93年首次辦理病人安全周活動，每年都選定一個主題包括預防跌倒、用藥整合、醫病溝通等，邀請醫療機構及民眾一起來響應病人安全的重要性，今年從9月14日至9月20日訂為病人安全周，主題是「為病安發聲 Speak up」，目的為了呼籲大家當遇到安全顧慮猶豫不決，即使意識到可能會對個人安全病人安全有潛在危害，雖然你我可以採取保持沉默，但是保持沉默、不提出疑問，對病人是危險的。

陽大附醫鼓勵大家響應病人安全活動，主動提出反映自己或家人的特殊健康狀況、任何關於治療或用藥的疑問，期許民眾意識到就醫安全。

陽大附醫選在病人安全周的第一天，由院長楊純豪帶領院內一級主管一起為病安發聲，共同宣示「危機管理要及時、病人安全我參與」，藉由刺破氣球期許同仁在工作崗位隨時提高警覺，維護病人安全的醫療環境。