花蓮海上古道需戴安全帽 下月12日步道封閉維修

花蓮豐濱鄉「親不知子海上古道」遊憩區暑假吸引約19萬人次，就連天后蔡依林也曾造訪，不過由於天候、地震、風勢等因素，遊客前往時有遭落石擊中的風險，鄉公所考量安全性，訂定建議遊客戴安全帽須知，除了可自行攜帶安全帽外，也可現場免費借用。

豐濱親不知子海上古道全長約150公尺，擁有180度無敵海景，還有玻璃步道，可清楚看見腳底下的海浪拍打岩石。自2017年開放以來，總是吸引大批人潮，今年暑假更高達近19萬人次，其中8月有9萬6千多人次，比去年同期成長144％。

海上古道開放後，曾因強化玻璃步道遭落石擊中破裂封閉，也有遊客險些遭落石擊中的案例，豐濱鄉公所研擬配戴安全帽辦法，初步採免費租借安全帽的方式，或要求遊客自行配戴安全帽前往，暫時無強制性。

豐濱鄉公所觀光發展所長仲靜怡表示，近日東部下大雨，擔心步道上的山岩會有落石，導致遊客受傷，因此參考太魯閣國家公園的辦法，建議遊客戴安全帽，只要在開放時間9時至17時進入，就可免費租安全帽。