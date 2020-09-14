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宜蘭迎中秋 朱宗慶打擊樂團29日佛光大學演奏

中央社 / 宜蘭縣14日電
宜蘭縣長林姿妙。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙。圖／縣府提供

中秋，宜蘭縣政府與佛光大學將在29日晚上於佛大舉辦「樂緣．月圓」中秋音樂會，邀請朱宗慶打擊樂團演奏，免費歡迎民眾屆時前往聽音樂、賞月、看蘭陽平原夜景。

宜蘭縣政府今天在縣府大廳舉辦「樂緣．月圓」中秋音樂會記者會，縣長林姿妙、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶等出席，邀請民眾在29日晚上前往位在礁溪林美山區的佛光大學戶外表演場，免費欣賞朱宗慶打擊樂團演出。

林姿妙說，朱宗慶打擊樂團是台灣知名職業打擊樂團，演出融合傳統與現代風格，樂團演出的足跡至今遍及全球34個國家及地區，累積委託創作曲目達240首，並致力於教學、研究推廣工作。

宜蘭縣文化局表示，佛光大學位在海拔430公尺的礁溪林美山上，在這次中秋音樂會中，樂團將在29日晚上6時30分到10時，帶來多首精彩曲目，包含「夢幻列車」、「天黑黑」、「雙重協奏曲」、「女人香」等，表演內容豐富。民眾可一邊欣賞動人磅礡樂音，一邊鳥瞰蘭陽平原夜景。

文化局指出，為了方便民眾上山，佛光大學將於29日下午4時30分至晚上6時，分別從宜蘭市的蘭陽別院、礁溪轉運站及礁溪火車站，每30分鐘發出一班接駁專車前往會場；活動結束後，再接駁民眾下山。

樂團 佛光大學 中秋

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