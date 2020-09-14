聽新聞
test
0:00 / 0:00
名導鄭文堂為羅東兒童影展代言 鼓勵家長多聽孩子心聲
宜蘭羅東鎮公所與公視合辦「2020台灣國際兒童影展在羅東」，今年因世界各地受疫情影響而震盪不安，影展選定以「理解與包容」為主題，9月17日起至20日播映各國影視佳作，帶領孩子拓展更寬廣的視野，學習相互包容與接納。
曾經以「風中的小米田」拿下第一屆台灣國際兒童影展「最佳台灣影片獎」的鄭文堂導演今天出席宣傳活動，他感性的說，當時催生這一部『風中的小米田』的幕後推手，其實是他的女兒鄭宜農。
在羅東鎮出身的知名導演鄭文堂坦承，「風中的小米田」這部兒少作品的產生其實源自於和女兒鄭宜農某次在餐桌上聊天，他說，那時候鄭宜農才15、16歲，拿了他正在構思的劇本去看，覺得故事寫得好沉重，不喜歡太悲傷，後來宜農拿去寫，結果拍了她的劇本，以後得了超多獎。
鄭文堂回憶，當時鄭宜農很快就完成劇本讓他有點吃驚，認為可能剛好是獨生女的關係，想像力豐富、很會編故事，加上描寫熟悉的校園同儕生活，因此順利架構出劇情內容，「她還不太准我改她的劇本！」
鄭導受邀回羅東推薦「2020台灣國際兒童影展在羅東」，感嘆台灣專為兒童創作的影視作品的確數量較少，更直言因緣際會下拍攝了「風中的小米田」有許多迴響，也許65歲後會考慮再次嘗試用孩子的視角來看世界，拍攝適合讓孩童觀賞、會覺得感同身受的影像作品。
「2020台灣國際兒童影展在羅東」活動9月17日起連續四天，在羅東鎮展演廳共播放七個場次，精選13個國家、14部電影，與大小朋友共享電影時光，並邀請專家與觀眾進行映後座談，讓孩子更加理解影片意涵。
即日起每天平日上午9點至12點、下午1點至5點，在羅東鎮公所觀光發展所開放索取電影票，每次限領4張，場次資訊見羅東觀光旅遊網http://travel.lotong.gov.tw/index.html。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言