名導鄭文堂為羅東兒童影展代言 鼓勵家長多聽孩子心聲

宜蘭羅東鎮公所與公視合辦「2020台灣國際兒童影展在羅東」，今年因世界各地受疫情影響而震盪不安，影展選定以「理解與包容」為主題，9月17日起至20日播映各國影視佳作，帶領孩子拓展更寬廣的視野，學習相互包容與接納。

曾經以「風中的小米田」拿下第一屆台灣國際兒童影展「最佳台灣影片獎」的鄭文堂導演今天出席宣傳活動，他感性的說，當時催生這一部『風中的小米田』的幕後推手，其實是他的女兒鄭宜農。

在羅東鎮出身的知名導演鄭文堂坦承，「風中的小米田」這部兒少作品的產生其實源自於和女兒鄭宜農某次在餐桌上聊天，他說，那時候鄭宜農才15、16歲，拿了他正在構思的劇本去看，覺得故事寫得好沉重，不喜歡太悲傷，後來宜農拿去寫，結果拍了她的劇本，以後得了超多獎。

鄭文堂回憶，當時鄭宜農很快就完成劇本讓他有點吃驚，認為可能剛好是獨生女的關係，想像力豐富、很會編故事，加上描寫熟悉的校園同儕生活，因此順利架構出劇情內容，「她還不太准我改她的劇本！」

鄭導受邀回羅東推薦「2020台灣國際兒童影展在羅東」，感嘆台灣專為兒童創作的影視作品的確數量較少，更直言因緣際會下拍攝了「風中的小米田」有許多迴響，也許65歲後會考慮再次嘗試用孩子的視角來看世界，拍攝適合讓孩童觀賞、會覺得感同身受的影像作品。

「2020台灣國際兒童影展在羅東」活動9月17日起連續四天，在羅東鎮展演廳共播放七個場次，精選13個國家、14部電影，與大小朋友共享電影時光，並邀請專家與觀眾進行映後座談，讓孩子更加理解影片意涵。