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台東首批柚香券用罄 農會：文旦高品質現金買也划算
農委會推出的首波柚香券，台東縣獲分配600張，已全數用完，第二波柚香券改採抽籤方式獲得，台東縣東河鄉農會秘書李采霞說，今年東河文旦品質絕佳，保證值得品嘗或中秋送禮，用現金買，就算未抽中柚香券也划算。
農委會為協助農民促銷文旦，推出柚香券，首波3萬張，民眾前往指定農會超市用現金購買文旦1箱600元，手機可直接獲得柚香券250元條碼，單筆消費1000元以上文旦可登記柚香券2張，再憑條碼於農會超市選購其他農產品。
至於第二批柚香券限量2萬張，採抽籤方式獲得，民眾至農會與農遊券合作業者處，用現金購買文旦滿600元就有抽柚香券資格，每一身分證或居留證號限登記1次。
台東縣內包括縣農會、台東地區農會及東河鄉農會共獲農委會分配第一批柚香券計600張；東河農會指出，縣內600張柚香券額度，已全數用完。
林采霞指出，今年因全年風調雨順，沒颱風，加上潤四月，東河鄉42公頃文旦園不僅盛產75萬公斤，比往年多出近一倍，且東河的文旦都是超過40年的老欉，果實粒粒飽滿，甜美多汁。
她強調，今年東河文旦品質佳，價格跟去年一樣並未因盛產而下跌，依等級區分，1箱6公斤裝售價約550至650元（含運費），保證物超所值，用現金買就算未抽中柚香券也划算。
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