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傳承130年礁溪盪鞦韆踢鈴鐺高6尺 歡迎報名挑戰
宜蘭礁溪鄉傳承130年歷史的中秋節盪鞦韆活動即將在中秋節當晚登場，礁溪鄉公所今天動土搭設2組、6公尺高的鞦韆架供競賽使用，再搭設1組、3公尺高的體驗鞦韆架，歡迎民眾報名踢鈴鐺比賽。
中秋節在礁溪國中舉辦「百年傳承歡盪中鞦」活動，除了有踢鈴鐺比賽，更邀請歌手許富凱、蔡佳麟、黃西田、劉福助、喬幼、向蕙玲、林娜等演唱，會場周邊設有縮小版的熱氣球，可以站立在竹籃裡拍照打卡，還有胖卡車及市集進駐。
礁溪鄉鞦韆架(中秋棚）很特別的是，採用樹齡60餘年的巨杉，今天由黃文夫師傅帶領礁溪後憲動土搭建。鄉公所表示，黃師傅搭建鞦韆架經驗逾半世紀，使用老藤綁紮固定技術，完全不須一根釘子；垂掛盪板的手握桿也以竹子取代繩索，技藝精湛，材料都是到五峰旗山上取材。
鞦韆架使用的兩根主柱杉木高7公尺、直徑30公分，重逾百餘斤；搭建時，先以挖土機挖 1公尺深，再以吊車吊起巨杉埋入土壤固定，另以數支杉木支撐，工程浩大。今天黃文夫師傅親自示範鞦韆架綑綁技藝，更教導礁溪國中學生動手以老藤綑綁杉木架，傳承傳統技藝。
鞦韆架預定9月22日搭建完成，當天上午舉辦試盪，今年盪鞦韆比賽分為社會公開組、挑戰組、體驗組3組，免費報名。為激勵社會公開組選手士氣，第1名至第10名頒發獎金及獎盃、第11名至第15名贈送首都客運台北至礁溪回數票各10張、第16名至第20名贈送山多利大飯店下午茶券各2張，另外還有護眼檯燈及溫泉鄉湯杯等好禮，歡迎9月25日前報名參加比賽，電話03-9881311分機213民政課李先生。
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