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基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市百福社區的百福、百安老人長期照顧中心租約出現爭議，市府決定9月30日撤銷設立許可。記者邱瑞杰／攝影
基隆市百福社區的百福、百安老人長期照顧中心租約出現爭議，市府決定9月30日撤銷設立許可。記者邱瑞杰／攝影

基隆市百福社區的百福、百安老人長期照顧中心，因業者與房東出現租約爭議，市府決定本月30日撤銷設立許可，屆時業者不得「非法營業」。市府表示，業者責任安置現有65名住民，但陳姓業者反批，購地自建長照中心「卡關」，基隆長照機構合法床位又幾乎住滿，他要如何安置？

面對搬遷困擾，百福、百安老人長照中心住民發動連署，要向市府陳情尋求協助。家屬說，長輩們已習慣目前生活，提出「撤照命令」逼走住民，令人遺憾。業者因租約出問題，另尋他處想集體安置， 希望市府協助加快取得合法證照，讓長輩們可以繼續住在一起。

百福、百安長照中心位在百六街、福五街口，由湯男向楊男租屋，陳再向湯租屋經營長照中心。租約2017年10月30日到期後，湯訴請遷讓房屋強制執行。陳聲明異議敗訴，全案上訴最高法院審理中。

基市府社會處長吳挺鋒說，依衛生福利部函釋，百福、百安租約現況已符撤銷設立許可要件，因此通知30日撤銷。業者收費照顧住民，在無法繼續營業時有安置住民責任；屆時如果業者無作為，讓長者安全受危害，市府才有立場介入。

陳姓業者說，市府單憑函釋公文就撤銷百福、百安設立許可，合法性太薄弱，已向衛生福利部提出訴願，尋行政救濟管道爭取合法權益。基隆市已10年沒有新設老人長照中心，現有長照中心合法床位幾已住滿，他找不到足夠床位安置住民。

王姓住民家屬說，她的媽媽原已住得安穩，無奈面臨搬遷，詢問多處都無床位。市府若堅持撤照，希望能給家屬更多時間。陳姓家屬則說，詢問周邊養護中心有些拒絕入住，有些每月超過萬元，沒有能力負擔，盼市府通融。

社會處下午將邀請全市各長照中心業者開會，盤點床位。老人福利科長蔡惠貞表示，百福、百安業者尚提出「住民安置輔導計畫書」，但社會處已主動聯繫住民家屬提供相關資訊。

長照 基隆

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