長照中心租賃糾紛恐廢照 基市府介入助家屬善後

基隆市百安、百福兩家老人長期照顧中心與屋主等發生租賃糾紛，市府要求取得同意租賃書，否則將依法廢止設立許可，住民家屬發起連署盼展延。市府今天表示，已提前介入協助。

基隆市百安、百福兩家老人長期照顧中心外牆至今仍高掛「租約到期，請家屬協助長輩搬遷」白布條，引起來往路人關注。

一名家屬說，好不容易找到一間機構，不僅價格在能負擔範圍，且母親住了3、4年下來也已習慣，如今卻要母親移出，讓她憂心不已。

家屬表示，社會處只提供一本周邊安養中心的冊子，詢問其他機構也因各種因素無法讓母親入住，希望法律之外不外乎人情，能展延一些時間。

基隆市議員楊秀玉指出，會協請社會處與家屬們多溝通協調，並協助尋找合適的機構，或給家屬多一點時間安排，讓家屬能夠找到合適居住場所安置家人。

基隆市政府社會處老人福利科長蔡惠貞表示，市府於6月24日發出公文，要求3個月內改善，若無法在9月30日取得同意租賃書，因不符合老人福利法等設立許可要件規定，就會被廢止設立許可，從立案機構變成未立案機構。

蔡惠貞說，2間機構原本有80多名住民，已有20多名陸續移出，目前有65名住民，其中35名是基隆人，其餘是台北市、新北市等外縣市住民。

蔡惠貞指出，依規定機構必須協助安置住民，由於社會處至今尚未收到「住民安置輔導計畫書」，社會處提前主動介入輔導。

她說，上週已聯繫50名住民家屬，除採取一對一輔導外，並提供其他服務選項，例如，日間照顧中心或申請居家服務、外籍看護等，市府責無旁貸，須提早告知家屬以便因應。

蔡惠貞表示，社會處必須提供住民家屬正確資訊，目前機構在法令管理上的樣態，除仍在司法訴訟中外，機構也已向衛生福利部提出訴願，由於30日尚未到期，期間市府都是採取輔導措施，期待業者在截止日前取得同意租賃書，屆時市府會依法撤銷行政處分。