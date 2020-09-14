花蓮火警增 徐榛蔚誓師防災籲裝住警器

花蓮縣消防局統計今年1至8月花蓮住宅火警逾70件，比去年同期增加近4成，消防局整合全縣13鄉鎮學校、社團等，透過多元宣導，呼籲住家裝住警器，並加深民眾防火、防災意識。

花蓮縣長徐榛蔚今天上午帶領花蓮13鄉鎮市長、社團負責人、學校代表等齊聚花蓮市中華國小活動中心，呼口號宣誓防火、防災。徐榛蔚表示，近期花蓮火災發生頻繁，鄉親們辛苦奮鬥的心血付之一炬。若發現火災的時間能再早一點，居家消防能量得以提升，將可減少損失。

花蓮縣消防局災害預防科長彭明德指出，統計今年1到8月火警件數比去年同期增加37.5%，所造成的財物損失比去年同期增加2倍，這是重要警訊。

根據花蓮縣消防局的統計資料，火災事故原因以電器使用不當最多、其次為3C電池燃燒、扔擲菸蒂不慎，提醒民眾加裝住警器有助於火災時的警示，能及時有效逃生。