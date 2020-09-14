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基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁
基隆市昨天因對流雲系引發強降雨，造成多處路段淹水，大武崙沙灘則是被洪水沖出一條河道，兩側宛如峭壁。這種特殊「限時景觀」，會因為隨著漲退潮，海中的細沙會慢慢被帶回沙灘；市府評估天候考慮是否加以推平。
大武崙沙灘是基隆市境內僅有的沙灘景點，每天夏天吸引不少民眾前往戲水、游泳。為了防止細沙流失，沙灘面積縮水，市府多年前在沙灘外圍的海底築造定沙堤，再從外地運來細沙，營造更迷人沙灘風光。
中央氣象局基隆測站昨天測得上午9點到10點間共降下70毫米雨量，強降雨造成大武崙溪、西定河險些溢堤，還有多處路段淹水，樂利三街滿是滾滾黃流，彷彿變成河道。大武崙沙灘也是災區，因為海岸道路下方排水道難以排洪，大水從涵箱沖向沙灘入海，把沙灘切出一條河道。
基市府觀光及城市行銷處副處長王英哲說，大武崙沙灘兩側都有箱涵出口，當颱風或下大雨，道路排水溝無力宣洩時，才會從箱涵排入海中。沙灘的細沙雖會被沖入海中，但因外圍有定沙堤，因此多仍留在當地水域，日後慢慢隨漲潮被送上岸，沙灘就會慢慢恢復原狀。
王英哲表示，大武崙沙灘被洪水沖毀時間點如果是6、7月間，遊客正多時，市府會依據中央氣象局天氣預報，未來一段時間若天氣穩定，可以連繫環保局動用機具協助把沙灘推平。昨天下豪雨基隆不少地方傳出災情，環保局正投入恢復環境，沙灘「災情」相對單純，將等救災告一段落，再視天氣等狀況評估是否以人力復原沙灘。
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