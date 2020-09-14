封橋第一天 林姿妙夜間視察宜蘭橋路口銜接工程

為了讓宜蘭橋在年底前順利通車，縣政府最近進行宜蘭橋兩端路口銜接作業，昨天起連續4天展開夜間施工及交管，縣長林姿妙關心工區周邊交通及施工情況，在封閉便橋的第一天夜間視察工地，對縣府工程團隊及施工期間維持周邊交通的警員、義交的辛勞表示感謝。

交通處表示，宜蘭橋改建工程已於109年8月底完成主橋鋼梁吊裝作業，預估9月底前完成順接既有道路及新橋高程。為了降低路口銜接作業對民眾的影響，縣府排定自13日晚上連續4天辦理夜間施工，施工期間每天晚上8時至隔天早上6時。

原本改建橋梁東西兩側各有一座便橋，交通處指出，施作期間，將封閉一座臨時便橋(北上或南下)及同側路口與相關道路，並利用另一側之臨時便橋進行調撥雙向輪放，同時於宜蘭橋兩側路口加派義交指揮路口交通，維持北上及南下交通順暢。