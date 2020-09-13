花縣府舉辦教育科技論壇 將AI帶進校園

花蓮縣政府2019年成立智慧教育中心，將AI及創客教育帶進校園，培育智慧科技人才，盼花蓮莘莘學子不受地理環境限制，與世界接軌。縣長徐榛蔚表示，縣府每年教育預算占了近一半，在校園中不斷倡導親師生平台，透過科技、大數據分析及豐富學習課程，發掘孩子潛能，也協助師長培育學生。

花蓮縣府昨天在台開新天堂樂園舉辦花蓮未來教育科技論壇，由趨勢科技創辦人暨董事長張明正、前教育部長曾志朗、YOUTUBE創辦人陳士駿、IBM大中華區企業公民部負責人陳慧純、國立成功大學資訊工程系教授蘇文鈺、CAVEDU創辦人曾吉弘等人，探討未來如何應對AI科技教育。

花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮好山好水，但受限於先天地理環境的阻隔，對外交通不易影響產業發展，同時面臨高齡化、少子化與離婚率偏高的挑戰，要克服這些問題，需要從教育開始著手。縣府每年扣除法定預算，其中教育預算占比近五成，並推動公費留學政策，讓花蓮學生能與國際接軌。

縣府自2013年起開始將全縣國中小學考試科目整合數據化，了解學生的學習方向及強弱，師長適時給予輔導。2019年完成遠距教學所需的前置作業及教師訓練，與中華電信合作，出借網路卡等工具協助偏鄉無網路家庭，替偏鄉學子建構平等學習環境；4月由教育部指定，成為全台第一個遠距教學，停課不停學的示範縣市。