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2020首屆東工藝獎 首獎從缺台東青年奪銀
總獎額高達40萬元的2020台東工藝獎所有得獎作品，即日起至11月27日止在台東美術館展出，首獎從缺，台東青年林精哲以作品「黫山水器」奪得銀獎，獲獎金9萬元，另評審選出吳孟儒的作品「碎圈」戒指，補助10萬元輔導量產100件，盼扶植發展成具文化意涵及工藝特色文創商品。
台東縣文化處表示，第一屆台東工藝設計獎暨展覽，共有百餘件投件作品， 從中選出22件入圍作品，由在地資深工藝師「普悠瑪文化工坊」鄭浩祥、排灣族前衛服裝設計師沙布喇.安德烈、華碩設計中心副理廖軍豪、「北歐設計」總監廖佳玲、「META燈具」設計總監鄭遠揚等擔任評審。
今年特別的是增加「市場潛力獎」，挑選具有市場、量產價值的作品，由吳孟儒創作「碎圈」戒指，透過熔化及破壞金屬表面來達成特殊的質感效果，每一隻戒指得裂痕都是獨一無二的，獲得量產補助10萬元，進行量產100件。
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