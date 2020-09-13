大武崙溪暴漲出現白色泡沫 疑不肖廠商趁機排放汙水

基隆市今天上午下起豪雨，安樂區大武崙溪水位暴漲。沿岸住戶發現，河面出現白色泡沫，懷疑降雨期間，上游有不肖廠商趁機排放汙水。基隆市環保局接獲通報，派稽查人員前往查察，但未能採到汙染水體；沿上游巡查到大武崙工業區，也沒發現汙染來源。

中央氣象局今天發布豪雨特報，指對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，基隆北海岸有局部大雨或豪雨。大台北低窪地區要慎防淹水，山區也要注意坍方及落石。

氣象局基隆測站觀察資料顯示，基隆地區今天上午6點半左右開始下雨，到9點累積雨量為30毫米。9點過後雨勢加大，1小時下了70毫米。10點過後雨勢趨緩，到11點時累積雨量為128毫米，中午後天氣放晴。

今早9點多基隆出現強降雨期間，大武崙溪水位暴漲，一度超過沿岸基金公路路面，所幸護堤耳護未釀嚴重災情。當地住戶發現下雨期間，原本黃土色的溪流竟然出「白色泡沫」，在溪中連成一線，持續流了約5分鐘，懷疑上游有不肖業者趁機排放廢水，汙染河川。

環保局接到民眾反映後，稽查人員上午11分50分趕到大武崙溪，會同經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區汙水處理廠人員，往上游河段逐一清查排水箱涵，並未發現可疑汙染來源。

環保局指出，今天大武崙溪水量大，稽查人員到場只見土黃色混濁溪水，未見白色泡沫，沒有採到汙染物。現場進行水體採樣測得pH值6.72 、水溫28.1度、溶氧4.63ppm，屬正常範圍值。

環保局表示，民眾發現河川有疑似汙染行為，如能拍攝到排出汙染物排箱涵或排放口，更有助稽查人員縮小查察範圍。環保局今天雖未找到禍首，但將針對上游可能使用或排放白色液體工廠或商家逐一清查防制汙染。