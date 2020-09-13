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花蓮青年住宅店面下周簽約 預計明年4月交屋

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮青年住宅店面100戶已完售，下周可選屋簽約。記者王思慧／攝影
花蓮青年住宅店面100戶已完售，下周可選屋簽約。記者王思慧／攝影

花蓮新城鄉青年安心成家住宅共有7棟、809戶，由於就在台9線上，附近還有大學有人潮，青年住宅100間店面已完售，其中有一半開放非縣民購買，下周可簽約選店面。另600戶住宅已完成381戶簽約選地址門牌，工程預計年底完工，明年4月就能交屋。

花蓮青年住宅以賣斷式出售住宅600戶、每戶250萬元；店面100戶、每戶320萬元，店面的銷售狀況比住宅還好，其中有50戶開放提供非縣民購買，許多外地客看準當地商機投資。

花蓮縣府建設處都市計畫科長徐世麗說，青年住宅店面有158戶，開放申請100戶，可供第一類縣民及第二類非縣民購買，各有50戶，目前100戶已全數完售。

她表示，除D棟無設置外，其他6棟店面都設在1樓，所有戶數已繳12萬元訂金，並依序完成抽取選屋序號，下周起將依號次通知看屋、選屋，總價320萬元的店面扣除訂金、52萬元簽約金後，其餘200多萬可自備或貸款，以銀行貸款來看，估計店面能貸到6成5左右。

花蓮縣府在新城鄉北埔興建7棟青年住宅，809戶中保留109戶，作為用地徵地時，優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶，其餘均以賣斷式出售，預計明年4月交屋。

縣府表示，青年安心成家住宅取得耐震設計標章、智慧建築標章、綠建築標章，並於今年7月榮獲國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」、「最佳施工品質類」及「最佳社會住宅類」2個金質獎及1個優質獎。

花蓮青年住宅店面每戶320萬元，其中有50戶開放提供非縣民購買。記者王思慧／攝影
花蓮青年住宅店面每戶320萬元，其中有50戶開放提供非縣民購買。記者王思慧／攝影

青年住宅 綠建築

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