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基隆強降雨2溪河險溢堤 林右昌：比颱風來襲還嚴重
基隆市今天因對流雲系發展旺盛，豪雨造成部分道路淹水。基隆市長林右昌說，臨時性強降雨不像颱風，有預報和風雨路線能夠預估，往往來得又快又急，大家不容易準備應變，指示各區里辦公室、市府相關單位提高警覺，預防淹水釀災，也提醒民眾加強防範。
基隆市政府水災應變中心今天上午10時半一級開設，林右昌在會議中說，氣象降雨預報比實際降雨狀況有非常大的落差，請大家要提高警覺，今早武崙溪與西定河水位都幾乎快溢提，比颱風來襲還嚴重，還好沒有繼續降雨，否則實在非常危險。
林右昌表示，臨時性的強降雨今天造成零星積淹水狀況，所幸市府相關單位反應快速，沒有造成災害。他提醒各區公所通知各里辦公處及住戶提高警覺，預防積淹水，妥為預置砂包，並請環保局與區里辦公室疏通阻塞的排水溝。
林右昌也要求警察局，針對本市山區、土石易崩塌區及基金三路、湖海路等多處易淹水區，做好預先的封路與管制準備。
基隆市大武崙溪今天上午水位高漲，水位高過河岸基金公路。還好近年屢傳水患，水利署第10河川局已將大武崙溪護堤加高，未再釀災。西定河水位也暴漲，還好截流工程建功，一部分河水被導引到外木山海岸入海，降低下游釀災風險。
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