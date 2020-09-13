阿美族年齡層如歷史縮影 拉嘴籠見證SARS

疫情原民心3（中央社記者盧太城台東縣13日電）今年阿美族豐年祭碰上武漢肺炎疫情，許多部落取消活動，但保留了年齡層的進階活動，因為阿美族男子一生和年齡層息息相關。

年齡層的命名宛如台東歷史縮影，17年前鹿野永昌部落進階的年齡層就命名「拉嘴籠」，見證SARS疫情時期搶口罩、人人戴口罩的歷史。

阿美族16歲前後男子，會集中接受傳統生活技能訓練，從中學習服從和謀生毅力，通過訓練的同一批青年，由部落長老為他們這個年齡層取一個名稱。這個名稱往往和受訓這段時間發生的重大事件有關。

例如，鹿野鄉永昌、和平部落在1897年命名的年齡層名字叫「拉日本」代表日本在這年占領台東；1912年命名的年層則是「拉皇帝」紀念明治天皇去世。

1937至1939年間，台東各部落的年齡層命名全部都是拉谷斷 （Lakton），為何所有部落的命名相同，原因是日本政府下令停止豐年祭，改穿西裝在元旦升旗唱國歌，慶祝新年，但仍然有許多部落繼續豐年祭。Lakton（ 羅馬拼音）的意思就是「要被中斷，但沒被中斷」。

另外，1948年各部落的年齡層命名也幾乎都是相同叫「拉民國」，代表國民政府遷來台灣前後。接著1966年至1969年間的年齡層命名以「拉總統」為主，因1966年蔣中正就任中華民國第4任總統，3年後到台東綠島視察。

1963年叫「拉傳廣」，因阿美族運動好手楊傳廣獲得羅馬奧運銀牌凱旋歸來。而1996年命名「拉原住民」則是當時國民大會憲法增修條文時，立法院通過山胞正名為原住民。

近年的年齡層有「拉馬亨亨」，台東市貫通中華路和台東鐵路新站，寬50米，長5公里的大道，2002年以阿美族的民族英雄「郭拉斯‧馬亨亨命名」，因此當年晉級成年人的年齡層取名為「拉馬亨亨」。

另外，2004年鹿野永昌部落年齡命名為「拉嘴籠」，因2003年全球爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群），所以隔年的年齡層命名「拉嘴籠」，見證當時人人外出須戴口罩，如早期牛耕田掛嘴籠般。

前永昌部落頭目黃石榮說，2004年7月剛好有一批通過訓練的年輕人的年齡層要命名，因前一年SARS為台灣帶來嚴重衝擊，且影響層面相當廣，尤其是口罩之亂，因此決定將當年的年齡層命名和SARS有關。

黃石榮說，原本應該直接取名SARS，但是有長輩說不好聽，有「殺死」的諧音，有點恐怖，於是決定取名「拉嘴籠」Latamokis（羅馬拼音），人人外出須戴口罩，如早期牛耕田掛嘴籠般。

黃石榮進一步解釋，早期阿美族人並未戴口罩，因此沒有「口罩」一詞，但有「嘴籠」，為了防止牛偷吃草，牛嘴巴會掛上嘴籠，就像戴口罩一樣。

阿美族的年齡層組織，不僅類似軍事組織，必須低階服從高階，年齡層的名稱也是台東近代史的縮影，它見證SARS世紀疫情。今年或明年的年齡層命名是否也會和世紀病毒新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）有關，不得而知。