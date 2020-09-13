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疫情衝擊 花東原住民族百年祭典首次停辦

中央社 / 中央社

傳承百年的阿美族豐年祭，80年前曾被日本政府下令停辦，但各部落依然續辦，也未被17年前的SARS疫情擊退；不過，今年的新冠肺炎有部落首次停辦。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊原住民傳統祭祀，今年5月間台東縣議會原住民縣議員就關心上百場的阿美族豐年祭是否續辦。縣議員楊清順說，阿美族豐年祭重頭戲是族人穿傳統服飾手牽手迎賓舞，因疫情關係必須採取社交距離，如不能手牽手，唱歌要戴口罩，有500人參加要準備500個杯子，「很難想像這會是怎樣的豐年祭」。

台東縣政府原住民行政處基於部落自主，由部落自行決定是否辦理。根據台東縣政府原民住統計後公布的資料，東河鄉10個阿美族部落、成功鎮14個阿美族部落取消今年豐年祭。

不過，東河都蘭部落因今年有頭目交接及年齡層進階，因此維持一天豐年祭活動；隆昌部落因配合父親節舉辦一天小規模豐年祭。成功部落的比西里岸部落和都歷部落由年齡層階級自己辦。

維持豐年祭但不開放迎賓的鄉鎮，包括台東市、卑南鄉、長濱鄉、鹿野鄉、關山鎮、太麻里鄉；池上鄉續辦同時開放迎賓。其中，阿美族年豐年祭中最大場面的台東市馬卡巴嗨聯合豐年祭今年取消。除了阿美族外，今年3月開始的台東布農族射耳祭也多半取消。

依花蓮縣政府原住民行政處統計，共有包括瑞穗鄉布農奇美部落、玉里鎮巴島力安部落及玉里鎮安通部落停辦祭典活動，卓溪鄉14個布農族部落停辦規模較大的射耳祭，有些部落改辦相對小型的嬰兒祭活動，為小小族人祈福。

花蓮縣議員、也是卓溪鄉布農族人高小成說，往年打耳祭都是4、5月舉辦，祭典活動除了傳承文化，族人從外地回來，熱鬧程度宛如過年團圓，遇到疫情忍痛取消難免有點失望，但為了保護部落長輩、族人，經族人開會決議今年取消辦理。

台東大馬蘭阿美部落傳統智慧創作保護共同基金管理委員會執行秘書黃憲載表示，阿美族豐年祭包括有很重要的歲時祭儀和年齡層進階，百年來從未間斷。即便2003年爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群），當年的豐年祭都如期舉行，甚至鹿野鄉永昌部落隔年的年齡層命名就是「拉嘴籠」，人人外出須戴口罩，如早期牛耕田必須掛嘴籠般，為留下歷史見證。這回碰上全球疫病新冠肺炎，如何維護傳統，正考驗族人智慧。

豐年祭

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