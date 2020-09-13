快訊

影／現場影像曝光 2家人溪床露營遭沖走尋獲7歲童遺體

疫情下的原住民族祭典 戴口罩量體溫成必需品

中央社 / 中央社

新冠肺炎影響民眾日常生活習慣，原住民族傳承百年的文化祭典不畏疫情照常舉行，但不難看出疫情影響，活動現場也悄悄改變，都有呼籲戴口罩、量體溫或自備公杯等防疫規定。

花蓮200多個原住民族部落，以阿美族數量最多，每年7、8月是各部落舉行豐年祭的時間，即便疫情影響，多數部落不畏疫情照常舉行。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，消毒、量體溫及戴口罩成日常，今年豐年祭各部落自訂專屬「防疫須知」，花蓮玉里鎮洛合谷（lohok）部落要求族人參加要「自備公杯」，避免共同杯子或餐具，就和往年公杯飲酒很不一樣。部落青年說，保護敬愛的長輩、拒絕病毒侵入部落，也是重要的責任。

阿美族人口較多的光復鄉馬太鞍部落，今年也響應防疫新生活，原本開放式的會場，首度用竹籬笆圈起範圍，採單一出入口，設置熱感應裝置，量測族人、賓客體溫，針對外來賓客採實名制，進到會場一定要戴口罩。

馬太鞍部落拉底友路（Latiyol）階層青年LamenPanay說，豐年祭是部落年度大事，從沒考慮過要停辦，而是思考如何兼顧防疫，又不影響文化傳承，對內要求族人在每天豐年祭期間，晨間教育都要戴口罩，族人們都很配合。

除了各部落的傳統祭典，花蓮縣政府每年舉辦聯合豐年節活動，以原住民族為主角，輪番演出特色舞蹈，讓觀光客有機會近距離體驗文化魅力，會中的千人共舞活動更是高潮，原住民族人帶領遊客一同擺動身體。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村告訴中央社記者，今年初疫情嚴峻，召開多場徵詢會和部落耆老討論是否要停辦，長輩們都希望能續辦，直到今年6月疫情趨緩後，才敲定照常舉辦，不過因應疫情，需增加防疫措施，但不影響活動進行。

從花蓮縣富里專程北上到市區演出的林姓族人說，路程要2個多小時，演出只有20分鐘不到，但原住民族的節日就該驕傲地站出來，一旁的孫女年紀太小，不能上場跳舞，照樣穿著正式族服，在場邊跟著音樂練習跳，這就是最好的文化傳承。

根據原住民族委員會網站表示，豐年祭是阿美族人在小米收穫後，族人為感謝神靈而舉行的祭典，因部落稻米面積大量增加後，祭典時間改為稻米收割後舉行，每年7月開始，各部落按照收成時間由南往北安排辦理，祭典時間約1至7天之間。

豐年祭內容包括豐收、謝神、聯誼、社交與年齡階級晉級儀式、軍事訓練驗收儀式等，有多元文化特質的意義，阿美族人即使移居都市，仍然持續辦理豐年祭典，傳承各項傳統文化與觀念，這個祭典也是新一代族人對部落文化認同的重要活動。

豐年祭

延伸閱讀

北市中元祈福冰花首亮相 綻放美麗生命力

柯文哲赴台北城隍廟參加臺北市中元普度祈安祭典

大士爺火化升天！ 民雄鄉大士爺祭典最高潮逾萬人湧入

打造屏東動漫祭典 「屏東雙子」代表人物融入在地特色

相關新聞

製產銷一條龍 東大觀光工廠啟用

國立台東大學與縣府合作歷時3年打造「東部生物經濟中心先導工廠」完工啟用，未來將做為台東特色產品試量產與產業化的基地，同時...

基隆大雨多處淹水 外木山湖海路難行

基隆市昨天午後雷雨不斷，傍晚已有多處道路淹水，包括中和路、武隆街、基金一路、復興路等，外木山往萬里方向湖海路都無法通行。...

新聞辭典／什麼TR磚？

基隆市文化局指出，TR磚為日治時期的紅磚，由台灣煉瓦株式會社生產，磚面上烙有TR字母，為台灣煉瓦株式會社Taiwan R...

修古蹟亂丟TR磚？基市府澄清：保留展示

基隆市政府近日修復市定古蹟要塞司令部，現場工地堆置多塊日治時期的珍貴TR磚，引發民眾質疑。市府文化局表示民眾有誤解，現場...

宜蘭81歲導護阿嬤 獲金安獎

宜蘭縣政府昨表揚校園志願服務、推展體育及家庭教育有功人員共150人，其中，有人擔任導護志工逾30年，81歲黃玉琴更每天挺...

雷擊頻繁 花蓮4天3斷電

花蓮、宜蘭昨天都因雷擊供電異常。宜蘭壯圍鄉大福二次變電所第23饋線因雷擊，造成斷路器跳脫，逾4500戶受影響；花蓮則是雷...

基隆累積雨量破百成立2級應變中心 估晚上仍有大雨威脅

基隆市今天下午大雷雨，從下午2時到晚間7時，累積雨量達110毫米，最大時雨量達45毫米，基金一路、湖海路等多處道路淹水，...

隱身花田 花蓮赤科山「隱藏版土地公廟」成私房景點

花蓮玉里鎮赤科山正值金針花季，滿山花海如黃金花毯般迷人。在地的917農場有兩座相連、7、80公分高的迷你小廟，隱身花田間...

影／基隆4小時雷雨破百毫米 多處道路淹水半輪胎淹騎樓

基隆市下午雷雨不斷有如暴雨，中和路、西定路、復興路、湖海路、基金一路、復興路等多處道路都淹水，多處半個輪胎高，武崙溪暴漲...

雷雨交加！宜蘭下午突跳電 4521戶受影響

宜蘭壯圍鄉大福二次變電所第23饋線（過嶺線），今天下午因雷擊造成斷路器跳脫，壯圍鄉逾4500戶受影響，台電人員趕往搶修，...

影／基隆大雨多處淹水外木無法通行 基金一路溪水暴漲

基隆市下午大雷雨不斷，下午5點多已有多處道路淹水，包括中和路、武隆街、基金一路、復興路等，外木山往萬里方向湖海路已無法通...

紅葉少棒傳奇輪胎 走入歷史精神不滅

台東縱谷山腳下的紅葉部落，半世紀前滿山楓紅景色已消逝；紅葉國小內綁在桃花心木上的輪胎也在今年暑假悄悄被樹幹吞噬

熱門新聞

台中購物節抽中豪宅！「租屋族」幸運兒直呼：心臟快跳出來

影／基隆大雨多處淹水外木無法通行 基金一路溪水暴漲

派出所藏身漫畫家！22歲正妹女警創作風趣漫畫爆紅

「金馬號」隨車小姐回來了！新金馬小姐今日首航

彰化不二坊蛋黃酥代購業者被黑道勒索？警方要查辦

新北午後下大雨！八里出現「水龍捲」奇觀 民眾嘖嘖稱奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。