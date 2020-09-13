疫情下的原住民族祭典 戴口罩量體溫成必需品

新冠肺炎影響民眾日常生活習慣，原住民族傳承百年的文化祭典不畏疫情照常舉行，但不難看出疫情影響，活動現場也悄悄改變，都有呼籲戴口罩、量體溫或自備公杯等防疫規定。

花蓮200多個原住民族部落，以阿美族數量最多，每年7、8月是各部落舉行豐年祭的時間，即便疫情影響，多數部落不畏疫情照常舉行。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，消毒、量體溫及戴口罩成日常，今年豐年祭各部落自訂專屬「防疫須知」，花蓮玉里鎮洛合谷（lohok）部落要求族人參加要「自備公杯」，避免共同杯子或餐具，就和往年公杯飲酒很不一樣。部落青年說，保護敬愛的長輩、拒絕病毒侵入部落，也是重要的責任。

阿美族人口較多的光復鄉馬太鞍部落，今年也響應防疫新生活，原本開放式的會場，首度用竹籬笆圈起範圍，採單一出入口，設置熱感應裝置，量測族人、賓客體溫，針對外來賓客採實名制，進到會場一定要戴口罩。

馬太鞍部落拉底友路（Latiyol）階層青年LamenPanay說，豐年祭是部落年度大事，從沒考慮過要停辦，而是思考如何兼顧防疫，又不影響文化傳承，對內要求族人在每天豐年祭期間，晨間教育都要戴口罩，族人們都很配合。

除了各部落的傳統祭典，花蓮縣政府每年舉辦聯合豐年節活動，以原住民族為主角，輪番演出特色舞蹈，讓觀光客有機會近距離體驗文化魅力，會中的千人共舞活動更是高潮，原住民族人帶領遊客一同擺動身體。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村告訴中央社記者，今年初疫情嚴峻，召開多場徵詢會和部落耆老討論是否要停辦，長輩們都希望能續辦，直到今年6月疫情趨緩後，才敲定照常舉辦，不過因應疫情，需增加防疫措施，但不影響活動進行。

從花蓮縣富里專程北上到市區演出的林姓族人說，路程要2個多小時，演出只有20分鐘不到，但原住民族的節日就該驕傲地站出來，一旁的孫女年紀太小，不能上場跳舞，照樣穿著正式族服，在場邊跟著音樂練習跳，這就是最好的文化傳承。

根據原住民族委員會網站表示，豐年祭是阿美族人在小米收穫後，族人為感謝神靈而舉行的祭典，因部落稻米面積大量增加後，祭典時間改為稻米收割後舉行，每年7月開始，各部落按照收成時間由南往北安排辦理，祭典時間約1至7天之間。

豐年祭內容包括豐收、謝神、聯誼、社交與年齡階級晉級儀式、軍事訓練驗收儀式等，有多元文化特質的意義，阿美族人即使移居都市，仍然持續辦理豐年祭典，傳承各項傳統文化與觀念，這個祭典也是新一代族人對部落文化認同的重要活動。