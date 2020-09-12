基隆人普渡後吃辦桌 5在地青年團體傳承中元祭注新活力
由5個基隆在地青年團體共同主辦的「中元涼伴，回家吃飯」普渡後吃辦桌活動，今晚在慶安宮廟埕登場，希望重現以前基隆人在普渡後辦桌吃飯的傳統，在百年傳統科儀之外，注入年輕新活力。
市長林右昌、文化局長陳靜萍及雞籠中元祭主普聯姓會主任委員童永等人都到場。活動是由金豆咖啡、無用學堂、回基隆、雨島人、陳嫺儒等5個在地青年團體共同組成，辦桌菜色由玉龍宴席包辦、創新菜色食考房張正忠合作開發。
林右昌說，這次活動有5個年輕團隊共同主辦，希望重現以前基隆人在普渡後辦桌吃飯的傳統，他除了以個人名義「認」了一桌，也抱著好奇的心情來參加這場盛宴，想看看年輕人有什麼樣的創意跟花樣。
文化局長陳靜萍表示，在百年傳統科儀之外，團隊希望重拾普渡後吃辦桌的基隆人成長經驗，藉由傳統辦桌菜色結合創新基隆食物風土轉化，傳承並認識基隆。
文化局希望透過普渡後吃辦桌活動，展現來自在地青年與民間參與的新能量，中元涼伴工作室承辦這項活動，參加的對象包含基隆在地組織、周遭鄰里等，參與相當熱烈。
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