快訊

高市台籍女性從陸返台 居家檢疫第13天陳屍家中

央視「求和說」爭議延燒 江啟臣：先道歉再說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆累積雨量破百成立2級應變中心 估晚上仍有大雨威脅

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆累積雨量破百成立2級應變中心，預估晚上仍有大雨威脅。記者游明煌／翻攝
基隆累積雨量破百成立2級應變中心，預估晚上仍有大雨威脅。記者游明煌／翻攝

基隆市今天下午大雷雨，從下午2時到晚間7時，累積雨量達110毫米，最大時雨量達45毫米，基金一路、湖海路等多處道路淹水，安樂區及七堵區達到一級淹水警戒，晚間淹水多退去。基隆市府成立二級災害應變中心，預估晚間仍會有雨勢出現，提醒各單位及民眾嚴防大雨，做好防汛準備工作。

市府表示，今天下午2時起，基隆最大時雨量達45毫米，之後雨量稍緩，下午4到6時時雨量平均約30毫米，消防局接獲安樂區基金一路128巷及湖海路二段71號各有積淹水情形，積水約1小時後退去。今晚7時累積雨量達110毫米。

市府說，下午時段各區陸續出現淹水警戒，尤以安樂區及七堵區達到一級淹水警戒，之後陸續減緩。基隆市府在下午5時30分水災災害應變中心二級成立，目前災害應變中，預估晚間仍會有雨勢出現，提醒各單位嚴防大雨做好防汛準備工作。

另外，市府表示，目前湖海路主線全線通車，大武崙沙灘至基金公路仍由警察暫時管制封閉。全線道路零星土石及水車清洗作業中，另有2處小型零星崩塌不影響通行部分暫時以交通錐圍設，待明日白天視線較佳時再行清除。

市警第四分局說，安樂區武聖街144巷大量雨水夾帶淤泥碎石往外木山湖海路地勢較低處宣洩並造成積水，外木山濱海廊帶沿線也有多處積水，車輛一度無法通行。

大武崙派出所獲報後，立即動員並整合中華路分駐所派遣警力，冒雨於外木山濱海廊帶兩端出入口(武聖街144巷口、文化路口)管制車輛進入，引導用路人行駛替代道路，避免再有車輛誤入受困，直至雨勢稍緩積水退去後恢復全線通車，警力仍持續加強巡守，隨時進行管制疏導。

基隆累積雨量破百成立2級應變中心，預估晚上仍有大雨威脅。記者游明煌／翻攝
基隆累積雨量破百成立2級應變中心，預估晚上仍有大雨威脅。記者游明煌／翻攝

雨量 淹水 基隆

延伸閱讀

初級客語認證今近7千人應試 基隆報名人數成長6成

新北基隆升級豪雨特報 三芝降雨破200毫米

影／基隆4小時雷雨破百毫米 多處道路淹水半輪胎淹騎樓

影／基隆大雨多處淹水外木無法通行 基金一路溪水暴漲

相關新聞

基隆累積雨量破百成立2級應變中心 估晚上仍有大雨威脅

基隆市今天下午大雷雨，從下午2時到晚間7時，累積雨量達110毫米，最大時雨量達45毫米，基金一路、湖海路等多處道路淹水，...

雷雨交加！宜蘭下午突跳電 4521戶受影響

宜蘭壯圍鄉大福二次變電所第23饋線（過嶺線），今天下午因雷擊造成斷路器跳脫，壯圍鄉逾4500戶受影響，台電人員趕往搶修，...

隱身花田 花蓮赤科山「隱藏版土地公廟」成私房景點

花蓮玉里鎮赤科山正值金針花季，滿山花海如黃金花毯般迷人。在地的917農場有兩座相連、7、80公分高的迷你小廟，隱身花田間...

影／基隆4小時雷雨破百毫米 多處道路淹水半輪胎淹騎樓

基隆市下午雷雨不斷有如暴雨，中和路、西定路、復興路、湖海路、基金一路、復興路等多處道路都淹水，多處半個輪胎高，武崙溪暴漲...

影／基隆大雨多處淹水外木無法通行 基金一路溪水暴漲

基隆市下午大雷雨不斷，下午5點多已有多處道路淹水，包括中和路、武隆街、基金一路、復興路等，外木山往萬里方向湖海路已無法通...

紅葉少棒傳奇輪胎 走入歷史精神不滅

台東縱谷山腳下的紅葉部落，半世紀前滿山楓紅景色已消逝；紅葉國小內綁在桃花心木上的輪胎也在今年暑假悄悄被樹幹吞噬

影／基隆午後雷聲大作轟隆隆響不停 雨勢大又急路積水

基隆市今天下午2點多起起大雷雨，一開始雷聲大作，在天空轟隆隆響不停，接著下起大雨，雨勢又急又大，外木山、海邊雨勢都很大，...

基隆成功國小特色遊具 小提琴造型溜滑梯融入音樂元素

基隆市學校打造特色遊具有成果，在議員童子瑋協助爭取下，設有音樂班的成功國小，近日打造完成融入音樂班的元素的遊具，小提琴造...

供電又出狀況？ 花市吉安中午瞬斷台電澄清壓降非跳電

花蓮9月9日、11日，3天內2度因雷擊停電；今天中午再發生瞬間跳電情況，吉安鄉台開新天堂樂園停電約3分鐘，當時縣府正好舉...

反美豬進口 屏東藍營發動全民公投近千人連署

國民黨屏東縣黨部今明兩天，發動「力挺台灣豬、捍衛全民健康」全民公投連署「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴...

港湖女神皮膚幼咪咪曬不黑她曝原因 粉絲喊選基隆市長

「港湖女神」台北市立委高嘉瑜今天回到基隆老家，她先到信義市場分享自己愛吃的美食，再到市場旁為她媽媽開的永欣百貨行資生堂國...

花蓮文旦柚盛產上市 外銷訂單湧現50萬斤賣到大陸

花蓮縣文旦柚今年依舊盛產，貿易商元祖國際大量訂購56萬台斤老欉文旦，銷往大陸；縣長徐榛蔚說，不只大陸，花蓮優質文旦柚還賣...

熱門新聞

前中市議員林威邦驚傳自家門口暈倒不治 震驚地方政壇

影／基隆大雨多處淹水外木無法通行 基金一路溪水暴漲

高市府封鎖乙烯外洩消息？ 記者公會籲尊重知的權利

乙烯外洩發布慢被質疑「掩飾」 陳其邁兩度表示歉意

傳與黃韻玲理念不合被拔 北流開臨時董事會解職彭季康

「金馬號」隨車小姐回來了！新金馬小姐今日首航

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。