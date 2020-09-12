基隆累積雨量破百成立2級應變中心 估晚上仍有大雨威脅

基隆市今天下午大雷雨，從下午2時到晚間7時，累積雨量達110毫米，最大時雨量達45毫米，基金一路、湖海路等多處道路淹水，安樂區及七堵區達到一級淹水警戒，晚間淹水多退去。基隆市府成立二級災害應變中心，預估晚間仍會有雨勢出現，提醒各單位及民眾嚴防大雨，做好防汛準備工作。

市府表示，今天下午2時起，基隆最大時雨量達45毫米，之後雨量稍緩，下午4到6時時雨量平均約30毫米，消防局接獲安樂區基金一路128巷及湖海路二段71號各有積淹水情形，積水約1小時後退去。今晚7時累積雨量達110毫米。

市府說，下午時段各區陸續出現淹水警戒，尤以安樂區及七堵區達到一級淹水警戒，之後陸續減緩。基隆市府在下午5時30分水災災害應變中心二級成立，目前災害應變中，預估晚間仍會有雨勢出現，提醒各單位嚴防大雨做好防汛準備工作。

另外，市府表示，目前湖海路主線全線通車，大武崙沙灘至基金公路仍由警察暫時管制封閉。全線道路零星土石及水車清洗作業中，另有2處小型零星崩塌不影響通行部分暫時以交通錐圍設，待明日白天視線較佳時再行清除。

市警第四分局說，安樂區武聖街144巷大量雨水夾帶淤泥碎石往外木山湖海路地勢較低處宣洩並造成積水，外木山濱海廊帶沿線也有多處積水，車輛一度無法通行。

大武崙派出所獲報後，立即動員並整合中華路分駐所派遣警力，冒雨於外木山濱海廊帶兩端出入口(武聖街144巷口、文化路口)管制車輛進入，引導用路人行駛替代道路，避免再有車輛誤入受困，直至雨勢稍緩積水退去後恢復全線通車，警力仍持續加強巡守，隨時進行管制疏導。