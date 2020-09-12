隱身花田 花蓮赤科山「隱藏版土地公廟」成私房景點

花蓮玉里鎮赤科山正值金針花季，滿山花海如黃金花毯般迷人。在地的917農場有兩座相連、7、80公分高的迷你小廟，隱身花田間，若非仔細尋訪，不容易發現。農場主人說，上一代翻山越嶺到花蓮開墾時，起建雙廟奉祀土地公和地基主守護家園，40年來相當平安，迷你雙廟造型樸拙，還意外成為隱藏版私房景點。

917農場目前由第二代返鄉青年李錦智與黃怡瑄夫妻接手經營，採友善土地方式耕作，土地獲得喘息，金針花愈長愈高，已經蓋過小廟。

黃怡瑄說，公婆40多年前從嘉義移居花蓮，想在赤科山開墾務農，當時經人介紹，看中這塊田，但是聽說前幾任地主買了地後，家宅不寧，有人意外去世，也有人生重病，因此被稱為「鬧鬼的地」，兩年內就轉手5次。

公婆找來風水師傅看地，對方建議蓋廟奉祀地基主緬懷先人，因為屬於家廟性質，不宜蓋太高以免「管太寬」，就在農場半山腰的花田間擇了一個地方，起造兩廟，分別奉祀地基主和土地公，互相作伴。家人們每逢初1、15恭敬祭拜，40多年來，家人都很平安，農作物收成也愈來愈好。