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隱身花田 花蓮赤科山「隱藏版土地公廟」成私房景點

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮赤科山917農場有兩間迷你小廟，隱身金針花田間，意外成為私房景點。記者王燕華／攝影
花蓮玉里鎮赤科山917農場有兩間迷你小廟，隱身金針花田間，意外成為私房景點。記者王燕華／攝影

花蓮玉里鎮赤科山正值金針花季，滿山花海如黃金花毯般迷人。在地的917農場有兩座相連、7、80公分高的迷你小廟，隱身花田間，若非仔細尋訪，不容易發現。農場主人說，上一代翻山越嶺到花蓮開墾時，起建雙廟奉祀土地公和地基主守護家園，40年來相當平安，迷你雙廟造型樸拙，還意外成為隱藏版私房景點。

917農場目前由第二代返鄉青年李錦智與黃怡瑄夫妻接手經營，採友善土地方式耕作，土地獲得喘息，金針花愈長愈高，已經蓋過小廟。

黃怡瑄說，公婆40多年前從嘉義移居花蓮，想在赤科山開墾務農，當時經人介紹，看中這塊田，但是聽說前幾任地主買了地後，家宅不寧，有人意外去世，也有人生重病，因此被稱為「鬧鬼的地」，兩年內就轉手5次。

公婆找來風水師傅看地，對方建議蓋廟奉祀地基主緬懷先人，因為屬於家廟性質，不宜蓋太高以免「管太寬」，就在農場半山腰的花田間擇了一個地方，起造兩廟，分別奉祀地基主和土地公，互相作伴。家人們每逢初1、15恭敬祭拜，40多年來，家人都很平安，農作物收成也愈來愈好。

黃怡瑄說，每逢金針花季，就有許多民眾上山賞花，有遊客偶然發現隱身花田間的雙廟，覺得小巧可愛，拍照上網分享「隱藏版土地公廟」，這幾年不時有遊客上山尋訪，家人也很歡迎，只是提醒入內拍照、祭拜時，請小心不要踩壞金針花。

花蓮玉里鎮赤科山917農場有兩間迷你小廟，隱身金針花田間，成為私房景點。記者王燕華／攝影
花蓮玉里鎮赤科山917農場有兩間迷你小廟，隱身金針花田間，成為私房景點。記者王燕華／攝影
花蓮玉里鎮赤科山917農場有兩間迷你小廟，隱身金針花田間，意外成為私房景點。記者王燕華／攝影
花蓮玉里鎮赤科山917農場有兩間迷你小廟，隱身金針花田間，意外成為私房景點。記者王燕華／攝影
花蓮玉里鎮赤科山正值金針花季，金黃花海美景迷人。記者王燕華／攝影
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花田

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